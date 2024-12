En vivo Escupiré sobre sus tumbas: Katherine insiste en conocer el paradero de su hijo

El capítulo 29 de Escupiré sobre sus tumbas inicia con Katherine atormentada por el recuerdo el día del parto de su hijo; por otra parte, la teniente sigue investigando sobre Vinicio, pues sus sospechas sobre que él podría ser Brian O'Connor aumentan cada día.

Asimismo, el capitán Antonio Miranda le hace saber a Victoria que quiere tener una relación seria con ella y le indica que tiene pensando regresar a Bogotá para pedir un traslado, pues no busca que el trabajo se mezcle con sus intereses personales, frente a esto la mujer queda sorprendida y no sabe qué responder.

Por otro lado, Vinicio le cuenta a Javi que la teniente ya sabe que el hermano de Sonny está en la ciudad, por lo que le indica que quiere contarle la verdad, ante esto su amigo le dice que solo debe concentrarse en mejorar su relación con Dylan.

Con relación a los cuidados de Katherine, Gina le ordena a Nicole evitar cualquier tema que se relacione con Sonny, ante esto, la joven le indica que no sabe si pueda mentirle, pero su madre le recuerda que debe hacerlo a cambio de la protección que le dio para no ir a la cárcel.

El capítulo avanza, Melissa le cuenta a Nicole que tiene un fuerte interés sentimental hacia Javi y puede poner en riesgo su compromiso, pero mientras ella le cuenta, la joven relaciona esta historia con su vida y piensa en Vinicio.

Federico visita a Katherine a escondidas, ya que Gina no quiere que sus amigos estén cerca para no revivir momentos del pasado. Obregón le pide a su amigo que la ayude a encontrar a su hijo, él es el único que no cree que está loca.

Finalmente, Vinicio cita a Victoria para confesarle que él es Brian O'Connor, pero Javier se le adelanta y llega al punto de encuentro antes que él para hacerle saber a la teniente que le revelará la verdad.

