“No nos quejamos, hacemos acciones que hagan latir”: Joel Palacios

Desde pequeño siempre fue un soñador. Hoy, a sus 34 años, ve esos sueños reflejados en su tienda “Late Choco” en donde trabaja y sigue con su compromiso de exaltar a su comunidad.

“Yo pienso que cuando uno sueña y uno visualiza su objetivo y su sueño simplemente uno aprende a no mirar a los lados. Yo aprendí a andar como el caballo, a concentrarme y no mirar hacia los lados, porque todos los días encontramos ruidos que te alejan del objetivo, yo intento no distraerme con esos ruidos”, expresa Palacios.

Publicidad

Vea completa la entrevista.