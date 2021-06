“Es casi milagroso que te llegue un libro que te gusta tanto”: Fernando Trueba

El libro escrito por Héctor Abad Faciolince , hijo de Héctor Abad Gómez, llegó a Fernando Trueba desde su primera publicación, es una historia que ha logrado tocar su corazón y que asegura ha regalado a sus amigos cercanos en diferentes idiomas tras considerarlo “un libro que uno regala como algo especial”.

Años después, Trueba recibió la propuesta de Gonzalo Córdoba y Héctor Abad Faciolince para dirigir 'El olvido que seremos', historia que nunca pasó en su cabeza como algo que se podría llevar al cine.

“Esto no suele ocurrir, a los directores usualmente nos ofrecen libros que no nos gustan y proyectos que no nos interesan, entonces esto es casi milagroso que te llegue un libro que te gusta tanto”, afirmó Trueba.

A pesar de la impensable propuesta, Trueba sabía que el libro era maravilloso y que le había tocado el corazón, pero no le veía futuro, sin embargo, cambió de opinión y no se arrepiente, pues tanto él como Javier Cámara, parte del elenco que no son colombianos, anhelan que la historia llegue a cada rincón del país.