“Era un sueño para mí”: así llegó ‘El olvido que seremos’ a Elizabeth Minotta

Para la actriz colombiana Elizabeth Minotta ‘El olvido que seremos’ , proyecto liderado por Caracol Televisión y producido por Dago García Producciones (DGP), fue todo un sueño, pues aseguró a Caracoltv.com que siempre había querido hacer parte de esta película.

“Cuando supe que se estaban haciendo los castings para la película, estuve dispuesta, quedé y para mí fue una sorpresa. Es un personaje que me cautivó mucho, me conmovió mucho y me ha permitido conmover a otras personas”, afirmó.

Para Minotta, ser Vicky Abad fue un “proceso bonito”, asegura que su personaje es muy sensible y que atraviesa una coyuntura muy especial en la película dirigida por Fernando Trueba. Además, resalta el gusto que fue poder conocer en persona a quien representó.

Tuvimos la oportunidad de conocer a los personajes, yo conozco a Vicky, es una mujer absolutamente encantadora, me ayudó bastante en el proceso, me mostró frente a las circunstancias de su padre y de toda la historia cuál fue su postura

