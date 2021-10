Santander busca a Martín Elías para exigirle que hable con Marisol

Santander decide quedarse hasta que Martín termine de trabajar para hablar con él, después de esto el artista llega a la casa de Marisol y le deja claro que no puede seguir ayudándole porque ella no entiende que entre los dos no va a pasar nada más que una amistad.

>>Los fanáticos de Martín Elías podrán conocer un poco más sobre la historia del reconocido artista. La serie titulada El Hijo del Cacique hace un recorrido por la vida del intérprete y cuenta cómo logró convertirse en el heredo musical del gran cantante de música vallenata Diomedes Díaz.