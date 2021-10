Marisol se altera luego de que Martín Elías no asiste a su terapia

Marisol sigue recuperándose, pero no quiere avanzar en sus terapias si Martín Elías no la ayuda, pues no desea nada más que pasar tiempo junto a él. Luego de que el cantante no fuera a su casa, recibe una buena noticia: Rita le dice que el hermano de Rafael se quedó sin representante por lo que sería ideal para que ella siga trabajando con él.

>>Los fanáticos de Martín Elías podrán conocer un poco más sobre la historia del reconocido artista. La serie titulada El Hijo del Cacique hace un recorrido por la vida del intérprete y cuenta cómo logró convertirse en el heredo musical del gran cantante de música vallenata Diomedes Díaz.