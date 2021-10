Diomedes autoriza el matrimonio de Martín y Tata

Pulecio encuentra la manera de convencer a Diomedes de recibir a Martín y de inmediato se lo hace saber al joven. En su encuentro Diomedes le dice a Martín Elías que no esta de acuerdo ni sabe si está haciendo un bien o un mal firmando la autorización, pues él está muy joven para pensar en matrimonio, no obstante termina firmando el permiso y además le aconseja tener cuidado y ser sabio con las personas que lo rodean, ya que no puede conocer sus verdaderas intenciones.

>>Los fanáticos de Martín Elías podrán conocer un poco más sobre la historia del reconocido artista. La serie titulada El Hijo del Cacique hace un recorrido por la vida del intérprete y cuenta cómo logró convertirse en el heredo musical del gran cantante de música vallenata Diomedes Díaz.