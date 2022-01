Jhon Morales: un hombre que respira adrenalina pura y hace del peligro su trabajo

En el mundo hay miles de trabajos, formales, no formales, algunos algo aburridos y monótonos, otros no tanto. Sin embargo, existe uno donde los días de “oficina” siempre incluyen algo nuevo por hacer: el de un doble de riesgo.

Jhon Morales es fundador y socio de Legionarius Stunts, una empresa de dobles de riesgo para cine y televisión, quien en los golpes encontró su manera de vivir y ganarse el día a día.

Morales, es un quindiano que llegó a Bogotá recién graduado del colegio en busca de una profesión, estando en la capital conoció el mundo de los stunts y desde entonces vive enamorado de la adrenalina y la magia detrás del cine de acción.

“Nunca te aburres, todo el tiempo lo estás disfrutado, todo el tiempo estás feliz y gozando de la adrenalina, claro… si es que les gusta la adrenalina”, señaló Jhon.

¿Quién puede vivir la vida a punta de golpes y caídas?

Los stunts están constantemente entre la vida y la muerte; incluso la madre de Jhon piensa que él está loco al poner su vida en peligro, pero fue gracias a esa terquedad que encontró un trabajo que disfruta a diario.

“Esto es para locos, y tal vez yo esté loco, porque este mundo e industria no es para todos. Para ser doble de riesgo se necesita mucho entrenamiento y mente”, resaltó.

Tal y como se ve en la gran pantalla, Jhon parece sacado de una película de acción, todo lo que lo ponga en peligro le fascina, tiene nervios de acero y respira adrenalina pura. En su oficio sentir miedo no es una opción y estar horas tras un computador, cumpliendo un horario de oficina no es lo suyo, en cambio sí lo son los saltos, golpes, caídas, explosiones y todo lo que ponga su corazón a mil por hora.

“Exponemos nuestra vida. No es fácil que te atropelle un carro a 60 km/h, no es fácil tomar la decisión de estar en un octavo o décimo piso y decir “voy a saltar”, no es fácil decir “me van a incendiar”, agregó.

El entrenamiento constante, la disciplina y el trabajo mental es vital para un doble de riesgo, permitiéndole así ejecutar cada una de sus escenas y aportarle toda la emoción a las series, telenovelas y trabajos cinematográficos.

Pedro Pascal, Alex Gonzalez, Juan Palo Raba, Emanuel Esparza, entre otros tantos, son algunos de los actores a los que Jhon ha doblado en escenas de riesgo y acción.

Por todo lo anterior, por su profesionalismo, valentía y amor por su oficio, destacamos a Jhon Morales como El empleado del mes.