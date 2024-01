Arelys Henao, 'La Reina de la Música Popular': entre historias y una 'Amarga despedida'

Arelys Henao , 'La Reina de la Música Popular' llegó a la entrevista muy bien acompañada con sus dos hijos Juan Esteban y Miguel Ángel, teniendo en cuenta que las vidas de ellos hacen parte de esta segunda temporada de la bioserie de la artista. Lo primero que dijo la paisa al llegar fue: “Imagínate la felicidad siempre he estado aquí solita en entrevista, una vez que vine con mi mamá y ahora aquí con mis hijos”.

En medio de la conversación, se dio paso a la comunidad de Día a Día en WhatsApp, que al ver a Arelys empezaron a interactuar mucho más, hacieron preguntas y enviaron fotos. Una que causó mucha curiosidad fue de una fan junto a la cantante en la que la acompaña el texto “Un saludo a mi suegra”, con la cual, las presentadoras preguntaron qué tal es Arelys como suegra. Juan Esteban, su hijo mayor, respondió que en las dos relaciones que ha tenido su mamá ha sido muy respetuosa y amorosa; la cantante dijo lo siguiente:

“Yo pienso que quien le ama a uno a su hijo uno también tiene que amar igual, por eso cuando llegan a la casa yo las miro con mucho cariño porque yo tengo una suegra maravillosa que es como una mamá para mi”. Aquí la entrevista con Catalina Gómez .

Una de las anécdotas que causó curiosidad fue una relacionada con su hermano Martín y el actor que lo interpreta en la serie: Daniel Mira.

“Daniel se fue para mi casa, porque él se ha convertido para mi mamá en ese reemplazo de Martín, acuérdense que en ese casting es cuando muere mi hermano. Y le dijimos a mi hermano imagínate que el actor que quedó para la serie quiere visitarte, pero mi hermano ya estaba en las últimas, ya muy mal, y lo único que me dijo fue: 'Me lo saluda'. Cuando fallece, la funeraria nos entrega un árbol muy chiquito llamado Martín, es el primero que ella riega a diario".

"Cuando llega Daniel Mira al hogar, se le siente ese desgarre del alma mi mamá cuando lo abraza. De pronto dice Daniel, 'venga vamos a recrear una escena', y se ponen a jugar que a actuar, eso se reían y fueron 4 horas de despelote y mi mamá me dijo: 'Es que no me aprovechan por qué no me hacen Tik Tok'” agregó y esto finalizó acompañado de risas en la sala.

Es cierto que la vida de Arelys Henao ha estado rodeada de muchos episodios fuertes en los que ha tenido que afrontar situaciones desde muy pequeña, a lo cual uno de los miembros de nuestra comunidad de WhatsApp le preguntó: ¿Cuál es la lección de vida que te ha enseñado a tomar carácter ante situaciones duras de la vida?

Arelys respondió: “Dios nos va formando el corazón, a veces uno se cree débil pero no es como piensa, mi madre decía: 'cuando lleguen los problemas mija hay que salir adelante, de nada sirve llorar, armar pataleta'. Mi padre decía también: 'Cuando alguien muy cercano a ti, la forma de corregirlo y de enseñarle a que tenga carácter es, si cometió el error no le diga nada, mija, ya cometió el error para que le echa sal a la herida si la misma sal son las consecuencias de la vida' entonces mi padre era un hombre muy sabio.

Añadió: "Cuando me ha tocado tomar decisiones me doy cuenta que Dios permitió que pasara todo lo que pasara para que me formara”. Finaliza con la frase: “Las circunstancias te obligan a ser valiente”.

Una de las preguntas de los televidentes que siguen en las noches la serie fue ¿Arelys, esa muchacha Salomé de la novela existió? a lo cual ella respondió: “ Salomé representa una persona que quizás me está viendo, que me hizo mucho daño cuando se montó la disquera, quizás Dios la puso para que también desistiera de ese proyecto, muchas cosas que pasaron, pero realmente aquí lo bonito era mi corazón. Cuando yo conocí a esa persona, mis hijos son testigos, cantaba tan hermoso que al otro día bajé a uno de mis hijos de su camita para que durmiera la otra persona 6 meses en mi casa".

Continuó: "Quisimos a esa persona muchísimo y esa misma persona acabó de ayudarnos a terminar la disquera, quedamos en la inmunda, fueron muchas cosas, pero me decían mija salga primero usted adelante, no se ponga a ayudar a otros, porque cómo va hacer, mi esposo me decía, amor nosotros no hemos salido del atolladero y ya tienes 3 - 4 artistas firmados y ya los querés ayudar, pero yo pensaba más en ayudar que incluso en mi carrera, ahora soy más prudente y el día que firme un artista en mi disquera es porque lo voy a hacer grande”.

Juan Esteban Hurtado , el hijo mayor de Arelys vivió su primera experiencia en televisión, ya que él no está relacionado con este tema. Frente a la serie menciona que le parece mentira que esto esté pasando y ver su vida y la de su familia allí reflejada, pero es algo que admira, a pesar de que él trabaja en el sector público es la mano mano derecha de su mamá, le ayuda a organizar los conciertos, eventos y diferentes temas administrativos y logísticos.

Por su lado, Miguel Angel Hurtado el hijo menor de Arelys menciona que es su mamá es su mano derecha en todo el tema del deporte, ya que él se fue por el lado del fútbol y vive actualmente en Italia, su paso por Colombia en este caso fue por vacaciones.

Frente a sus hijos, Arelys contó que es muy apegada a ellos y cuando su hijo menor se fue para Europa quedó con su hijo mayor Juan Esteban, pero en un viaje a a Estados Unidos Juan le indicó que posiblemente se quedaría a vivir en Miami, lo cual la tomó por sorpresa, ya que no quería quedarse sola porque es una persona muy de su familia. Mencionó: "cuando se despidió... eso fue un dolor que no me contenía”. Frente a esta experiencia la cantante hizo la siguiente reflexión: “Yo le doy el abrazo más grande a esas mamás que han perdido a sus hijos”.

Uno de los momentos más impactantes durante la entrevista fue cuando contó sobre la muerte de su primera hermanita y la pérdida de sus 7 hermanos, aquí lo que dijo:

“Yo admiro a mi mamá tanto por tener la fortaleza de enterrar 7 hijos y mi hermana la que murió le decía a ella: 'mamá yo voy a ser cantante y que era hermosa', muy parecida a mi y que todo el pueblo la lloró porque ella se mantenía cantándoles en parques. Ella me llevaba dos años, yo tengo algunas imágenes de ella porque ella me cuidaba, llevaba la leche".

"Cuando murió, mi madre la lloró un mes entero, todos los días y un día se le apareció y le dijo que no llorara más, entonces ya le dijeron en la iglesia que no la llorara más porque al niño hay que dejarlo descansar y era porque diario ella traía la leche para mi, entonces fue un tema muy duro”.

Carolina Soto no dudó en preguntarle a Arelys, qué estaba haciendo porque estaba hermosa, se veía con un buen peso y su piel divina, la cantante le respondió: “Mi sueño es llegar a los 120 años, estoy en el propósito de cuidar mi salud porque en una revisión médica descubrieron que tengo una vena del corazón inflamada, así que estoy muy juiciosa con mis comidas y tratamientos para esto”. Ahí nos enteramos que Carolina Cruz quiere llegar a los 122 años.

Otro de los motivos de la entrevista fue el lanzamiento de su sencillo 'Amarga Despedida' del cual dijo: “Es una canción en ritmo norteño original fue grabada en Monterrey y estábamos eligiendo la otra para lanzar en enero y mi mamá me dijo si no la lanza en ese mes, no me vuelva a hablar, esa es la canción"

Adicional nos explicó: "Es un tema muy sentido porque todos hemos tenido amargas despedidas, yo he despedido mucha gente que amo que se me ha ido para el cielo y muchas veces despides un amigo que se va del país y no se vuelven a ver, ese amor que se va por egoísmo por malas decisiones y todos tenemos amargas despedidas siempre porque esa es la vida”. Aquí nos cuenta más sobre este lanzamiento:

No podía termina la entrevista sin que Arelys nos contara un poco de lo que vamos a ver en esta segunda parte de Arelys Henao , aún queda mucho por cantar:

“Recuerden que una serie se basa en 60 episodios de una vida y realmente pues no tengo solo 60 o 120 sino que cada persona tenemos miles de episodios en la vida. Entonces la primera historia llegó más o menos hasta el año 2003 - 2004 y de ahí en adelante pues no se había contado nada de qué pasó con esta disquera que tuve tantos problemas".

"Aquí van a contar qué pasó con nuestra sobrina que asesinaron, que fue degollada solo porque le dijo a la tía que no se dejara maltratar. Este ha sido un dolor en la familia muy grande y una historia que quizás porque yo soy muy discreta nunca fue un escándalo nacional, ni hablar del tema, pero mis hijos son testigos. Tenemos una mascota de ella que dejó el día anterior a que la mataran, entonces fue un dolor muy grande y la campaña que yo hice de No Podemos Callar en realidad era tratando de presionar a las autoridades que lo capturaran"

"Sé que quizás él me está viendo desde la cárcel porque él está en la cárcel y yo lo perdono en nombre de Jesús, mi familia lo perdona, sé que nada nos devolverá a la niña pero él cuando salga de la cárcel tiene que salir como una persona nueva de allá pero realmente fue un dolor muy grande quitarle la vida a una niña que tenía otra bebé y dejar una huérfana en la vida solamente al son de nada, entonces esa historia está ahí"

"Verán una cantidad de episodios que van a marcar nuestras vidas, el tema de la cárcel que creo que las mujeres me amarán más y se identificarán porque fue algo de lo que nunca se habló y sólo las que sabemos qué es hacer fila desde la 1 de la mañana para ver a tu esposo, para ver a tu pareja a las 11 de la mañana por circunstancias que no, porque mi esposo es inocente, pero fue una de las experiencias más duras ”.

Les dejamos un poco del más reciente lanzamiento de Arelys Henao 'Amarga despedida'.