¿Siguen juntos? Lina, del Desafío 2024, rompe el silencio sobre su noviazgo con Santi

Santi fue uno de los participantes del Desafío 2024 que más destacó en el reality porque al llegar como reemplazo de Koke se robó miles de suspiros entre las colombianas por su atractivo físico y carisma. Al finalizar el programa, en octubre, varios concursantes hicieron un viaje y en este se le vio al paisa muy cercano con Lina e incluso fueron captados en video dándose un apasionado beso.

Campanita confirmó que Santi y Lina, del Desafío, son novios

Campanita realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram hablando de lo que pasó en las vacaciones y reveló lo que pasó entre sus compañeros.

"Lina es novia de Santiago. Ella respondió una historia en la que le preguntaron si estaban juntos y dijo que hacían bonita pareja. Ellos ya venían emparejados, solo que no querían decir nada y los sapeé", agregó.

Lina reveló si todavía es novia de Santi

El pasado 29 de noviembre, Lina Hernández, quien hizo parte de Omega en el Desafío 2024, realizó una dinámica en su perfil de Instagram en la que dejó una caja de preguntas para que sus más de 246 mil seguidores dejaran sus interrogantes.

Por supuesto, muchas personas tenían curiosidad de saber qué había pasado con Santi, pues el video besándose y las declaraciones de Campanita fueron virales en su momento.

Ella se mostró levemente irritada y dijo: "Dios mío, pero ya me tienen saturada con esa pregunta. Santiago y yo no fuimos pareja y no somos pareja, somos amigos".

De esta forma, la modelo negó todo tipo de relación con el paisa que llegó a la Etapa Dorada del programa; sin embargo, el clip fue publicado en YouTube y ahí los internautas dejaron sus comentarios sobre su respuesta.

"Amigos que se besan en la boca 😂", "Amigos con derechos", "No des papaya entonces", "Solamente fue un beso normal JAJAJA", "Los amigos no se besan😂", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Santi fue captado en apasionado beso con Lina

Mientras que quienes fueron al 'Omega Tour' en una casa en Tolú se encontraban bailando al ritmo de la electrónica, Lina y Santi no dudaron en tener un acercamiento para darse una muestra de cariño. Cabe destacar que todos estaban en vestido de baño, al lado de la piscina y frente al DJ, no obstante, ellos se separaron por un pequeño momento del grupo.