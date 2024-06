Lina, del Desafío 2024, les responde a quienes creen que a Renzo no le interesaba Anamar

Lina, exintegrante de la casa Omega en el Desafío 2024, se convirtió en una de las Súper Humanas preferidas por los televidentes, pues el empeño que le imprimía a cada una de las pruebas y su tierna personalidad se robaron el corazón de miles de usuarios en Internet.

En diálogo con Caracoltv.com, confiesa varios detalles de su participación en el reality de los colombianos. El primero de ellos es el hecho de que durante su primera salida del programa no se llevó ni un solo peso, lo que la motivó a quedarse con una millonaria suma de dinero una vez se despidió de Tobia, Nimaima.

Después, se refiere a la supuesta alianza de la que hablaron Alejo y Santi en uno de los Boxes, asegurando que no estaba de acuerdo con tener un pacto con Alpha: “Uno se esfuerza tanto en formar un lazo con un equipo que, romperlo por una persona que no te da confianza (…), no era muy partidaria”, expresa en medio del encuentro.

Asimismo, desvela que la mujer del grupo morado a la que más intentaba proteger era a Natalia debido a la estrecha relación que formaron dentro de La Ciudadela, por eso señala que hacía lo que estaba en sus manos para dejarla avanzar en competencia.

Lina opina sobre la relación de Renzo y Anamar en el Desafío 2024

Sin duda, uno de los temas más llamativos es el romance que surgió entre Renzo y Anamar; por eso afirma que es una amante de su historia de amor, ya que considera que se complementan a la perfección.

“Los dos son igualitos, idénticos, son como media naranja. Yo la verdad los apoyo y quiero que sigan bastante tiempo, incluso después del Desafío”, menciona.

Para terminar, agrega que en este tipo de casos es mejor dejarse llevar por las acciones que por las palabras y, en su punto de vista, su compañero se mostró muy afectado tras la salida de la participante.

“Él se sintió un poquito bajoneado, siempre decía que estaba bien obviamente para que nosotros no supusiéramos, pero se veía mal esa semana que ella se fue”, finaliza.

