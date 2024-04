¿Quién es la novia de Karoline del Desafío 2024? Tiene 45 años y es mamá de dos mujeres

En el capítulo 19 del Desafío 2024, las mujeres de Gamma estaban hablando sobre sus deseos de ser mamás y por ello Karoline dio detalles de su vida personal y reveló que su pareja tiene dos hijas.

La joven, productora musical y DJ, originaria de Neiva actualmente lleva una relación con una mujer de 45 años y no dudó al resaltar su increíble belleza, además, contó cómo fue que se conocieron e iniciaron su romance.

De la misma forma, hizo énfasis en que su instinto maternal está despierto gracias a las dos herederas de su novia, quienes tienen 15 y 18 años respectivamente, asimismo, agregó que se parecen mucho a su papá y que consideran a la desafiante como “una segunda mamá”.

Ella es la novia de Karoline

Lo cierto es que su pareja se llama Carolina y según la descripción que les hizo a Anamar, Natalia, Glock y la Desafiante de la semana, su amor tiene ojos verdes, es rubia y “todo un bizcocho”. Además, se llevan más o menos 18 años.

En sus redes sociales no tiene muchas fotos con ella, sin embargo, sí se hacen comentarios cariñosos en varias de las instantáneas. Al parecer, ella es odontóloga y ha publicado diferentes instantáneas con sus clientes, algunos, reconocidas figuras públicas.

Karoline siempre tuvo la intención de estar con una mujer madura, pues no le gustan las chicas jóvenes y por eso tomó la iniciativa de escribirle primero, pues Carolina es amiga de su grupo y un simple mensaje que decía: “eres preciosa” la conquistó.

