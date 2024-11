Parálisis facial de Guajira: La exdesafiante reveló si ha progresado o si sigue sin sonreír

Guajira , sin duda, se ha convertido en una de las Súper Humanas favoritas de los fanáticos del Desafío . Desde que llegó al millón de seguidores en Instagram, la joven se ha mostrado más abierta respecto a lo que ocurre en su vida personal; por eso, los internautas quedaron sorprendidos al conocer que atravesó por un preocupante estado de salud. Se trata de una parálisis facial producida por el estrés que estaba manejando.

A través de las historias de Instagram, la abogada mostró una conversación de su chat de difusión en WhatsApp, en donde indicaba que no sabía muy bien cómo proceder ante esta situación.

¿Guajira del Desafío ya superó la parálisis?

La respuesta es no. La desafiante reapareció en la citada red social para dar detalles sobre cómo comenzó todo. Según explicó, las cosas se originaron luego de tener un día lleno de trabajo y, aunque al principio no le prestó atención a la sensación que tenía en el rostro, pronto descubrió que debía asistir a un especialista.

"Tuve una parálisis parcial facial (...) Hace un par de días estaba trabajando, tuve un día laboral, he venido de días de full estrés porque no lo voy a negar. Muchísimo trabajo, compromiso y soy una persona súper exigente, que tiene que cumplir con los tiempos, que no se permite quedarle mal a alguien, entonces también pocas horas de sueño. Resulta que me empezó un hormigueo en la cara, yo estaba comiendo, eso fue en la noche", mencionó.

Posteriormente, indicó que se tocaba el rostro porque le molestaba, pero no le prestó mucha importancia. Fue así como decidió irse a su casa, realizarse la rutina de skincare, cepillarse los dientes para luego dormir y fue hasta el día siguiente que se percató del hecho.

"No me di cuenta, no me miré al espejo, no hablé conmigo misma, no hice nada y cuando se llegó el momento de hacer una historia para Instagram efectivamente voy a sonreír y mi boquita se me va para un lado, por eso me siento súper incómoda", dijo.

Finalmente, indicó que un día después asistió a terapia, por lo que ahora la parálisis ha mejorado poco y, a pesar de que todavía trata de mostrarse seria ante las cámaras para que no se note, continúa en proceso de recuperación.