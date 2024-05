“No me esperaba este mensaje”: Andrea Serna hizo una publicación para Marlon, expulsado del Desafío

Sin duda la expulsión de Marlon del Desafío 2024 ha dado mucho de qué hablar entre los televidentes, pues la situación tomó por sorpresa a muchos, incluso a la presentadora de la producción, Andrea Serna, que fue la encargada de darle la noticia.

Al parecer, debido a esto, a la profesional le han llovido mensajes de los fanáticos del reality de los colombianos, razón por la que ella se defendió de algunos de estos escribiendo: “no crean que es fácil ser quien le comunica a un participante que está expulsado. Sé del esfuerzo de todos por estar ahí”.

Andrea Serna le responde a Marlon

A través de sus historias de Instagram, la caleña compartió un video en el que el expulsado del programa está haciendo un llamado a la calma y a que se detengan las críticas y agregó varias palabras destinadas a él.

“Marlon no me esperaba este mensaje, gracias por verlo de esta manera, valoro mucho tu comentario”, escribió y más adelante explicó que independientemente de la forma en la que los desafiantes se van de la competencia, ella siempre desea lo mejor para todos. Finalmente volvió a hablar del deportista y le deseó “buen viento y buena mar”.

Marlon defiende a Andrea Serna tras su expulsión del Desafío

Durante su paso por Día a Día, el expulsado del reality aprovechó para destacar el papel que tiene la presentadora dentro del programa y el toque que le pone a las pruebas y la convivencia, destacando el profesionalismo que ella le imprime al juego y deja claro que esto hace parte de sus funciones.

Frente a lo acontecido, Marlon menciona que durante estos días en los que ha estado fuera del Desafío vio los comentarios que hay en la última publicación de ella y se percató de que muchos eran atacándola, lo que hizo que subiera una historia en su cuenta de Instagram pidiendo que no la juzguen.

En este video, el expulsado dijo: "quiero que entiendan dos cosas. Número uno, es un reality, número dos, ella no es la que toma las decisiones, es la presentadora y lo hace tan bien que miren todo lo que causa en la gente. No nos nublemos de una vista objetiva a la hora de hacer acusaciones con comentarios tan negativos, de eso no se trata".

