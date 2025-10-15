En vivo
La Reina del Flow
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / ¿Miryan fue el títere de Katiuska en el Desafío? Confiesa si le tenía miedo

¿Miryan fue el títere de Katiuska en el Desafío? Confiesa si le tenía miedo

La eliminada explica si se dejó influenciar por Katiuska y si es cierto que María C le regaló el triunfo en el Box Negro. Además, le lanza una pulla a un hombre, a quien tilda de “guache con las mujeres”.

