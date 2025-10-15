¿Miryan fue el títere de Katiuska en el Desafío? Confiesa si le tenía miedo

Miryan, eliminada del Desafío Siglo XXI, llegó a El Sentenciado del Siglo y repasó sus momentos más destacados como integrante de Omega, especialmente su relación con Katiuska, capitana del equipo rosado y una de las participantes más polémicas de la temporada.

La competidora de 24 años describió su amistad con la barranquillera como algo muy especial y aseguró que, aunque tenían personalidades opuestas, se complementaban: “No le tenía miedo. Ella era explosiva, yo era más tranquila. Muchas veces le puse los pies en la tierra porque es apasionada, cuando algo se le ocurre lo dice, y yo intentaba mantenerla centrada porque soy más calmada”.

¿Miryan era el títere de Katiuska?

Sobre los comentarios en redes sociales que la señalaban de ser el “títere” de Katiuska, respondió con firmeza: “El juego se fue dando de esa manera en la que inevitablemente nos enchalecaron varias veces, pero no, no fui su títere. Ella se puso el chaleco antes que yo en dos ocasiones. Es una mujer muy enfocada, y por mi parte nunca me sentí usada”.



También aclaró que prefería hablar con serenidad en lugar de confrontar impulsivamente:

“Sí le dije muchas cosas, pero esperaba que los ánimos se calmaran. Siempre di mi punto de vista. No podemos olvidar que esto es una hora y media de 24 horas de convivencia. Fui muy transparente con ella y con las decisiones que tomaba”.

Al ser consultada sobre si se sintió influenciada, Miryan insistió: “No. Siempre di mi punto de vista, aunque fuera contradictorio, y se tomaba en cuenta mi opinión en todo momento”.

En su paso por El Sentenciado del Siglo, la deportista también habló de su ego al ser eliminada por Grecia, Valentina, Katiuska y Manuela. Además, lanzó una indirecta a Leo, de Omega y anteriormente Alpha, a quien calificó como “guache con las mujeres”, y se conmovió al recordar a su hijo de ocho años, quien la motivó durante toda su experiencia en el programa.

