Leo y Lucho dudan de las capacidades de Manuela para liderar, pero destacan a Deisy

Después de lo ocurrido en el capítulo 25 del Desafío Siglo XXI, en donde Manuela les pidió a sus compañeros de Alpha no gritarle cuando estaba en la pista, Leo se refirió al tema.

Qué dijo Leo de Manuela en Alpha

Primero indicó que a ella no la ve competir en una prueba de capitanas, pero a la que sí observa con esas cualidades es a Deisy, con quien ha tenido un acercamiento en los últimos días. Le ha expresado que le llama la atención y que es una mujer muy fuerte.

Después de esto, habló acerca de cómo Manuela le pidió que no le gritara a ella, pero él indica que nunca lo ha hecho. Asimismo, que, si la participante la embarró en la competencia, debe aceptar la derrota y no “echarle la culpa” por lo que pasó, si el problema fue la puntería. Adicionalmente, que el capitán Eleazar le ha mencionado en varias ocasiones que practique.

“Esas cosas me molestan, porque yo recocho, molesto, pero cuando tengo que hacer lo mío trato de darlo mejor de mí. Por más que tú y yo le metamos duro, vamos a resaltar, pero vamos a perder y no tendremos beneficio acá, qué se gana con eso”, afirmó Leo en conversación con Lucho.

