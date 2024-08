En el capítulo 91 del Desafío 2024 llegaron refuerzos a los equipos Pibe y Tino para participar en la cuarta prueba del Ciclo Dorado: Los desafiantes de la Semana compitieron en el Box Amarillo en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en una intensa pista que definió al Mejor Equipo del Ciclo.

Tras el duelo entre los invitados especiales, la escuadra ganadora resultó ser la del Pibe y por esto sus integrantes discutieron sobre a cuál pareja le enviarían el chaleco de sentencia. En este momento, Kevyn hizo un comentario que sorprendió a sus compañeros, y por supuesto, a los televidentes.

En primer lugar, Camila dijo que deberían ser estratégicos, así que su voto era para enchalecar a Natalia y Be. Jerry, el compañero de Karoline la apoyó, porque era algo más sensato. Por su parte, Santi dijo que se mantenía en su posición de "vengarse" de Darlyn porque no le gustó su actitud cuando le entregó el chaleco.

Kevyn decidió intervenir en la conversación y dijo: "No estoy hablando pro el corazón ni por nada, la nena juega y Sensei jugó y no estoy sintiendo nada que me hayan hecho a mí. Si es entre Darlyn y Natalia, que sea a Natalia", y al decir su nombre, hizo un curioso gesto como si fueran completos desconocidos.

Guajira también opinó al respecto y dijo que si Natalia no ha rendido, podría ser útil que ella se quedara para debilitar al equipo, lo que hizo que otros replantearan su decisión.

Al final, Karoline fue la encargada de llevar el chaleco a la casa Tino, donde tuvo un tenso momento con Sensei al decirle soberbio y golpearlo en el pecho. Aquí puedes revivir el momento en que Kevyn apoyó sentenciar a Natalia.

