Karen se realizó un cambio en su rostro tras la final del Desafío y ha recibido críticas

Sin duda, Karen se llevó el cariño del público tras su paso por el Desafío 2024, pese a que inicialmente la joven generó controversia por su cercanía con Dickson y los comentarios que hacían acerca de algunos de sus compañeros, poco a poco se convirtió en una de las favoritas.

Esto, especialmente después delDesafío de Capitanas en el que se enfrentó con Gaspar, Darlyn y Anamar, en el que quedó de primera tras demostrar, no solo su agilidad, también su fuerza, resistencia y competitividad dentro de las pistas, en ese caso la de tierra.

La joven llamó como su refuerzo a Olímpico y aunque prometían ser la pareja ganadora, la puntería los hizo pasar un mal momento y por esto perdieron. Ella se mostró bastante afectada por el hecho, incluso días después al ser invitada a Día a Día.

Tuvo la oportunidad de obtener revancha al ser invitada a competir al Reto 3X de Rexona by Desafío y allí, una vez más, fue finalista, se vio destinada a enfrentar a Madrid, pero en la pista de aire fue derrotada por la competidora del Desafío The Box 2021.

Actualmente hay casi 300 mil personas pendientes de su vida que no pierden la oportunidad de comentar cada uno de los posts de la joven. Una de las preguntas principales es qué sucedió con su esposo , pues ha pasado mucho tiempo en Colombia y él vive en Francia.

Karen se inyectó los labios y a sus seguidores no les gustó

Sin embargo, un tema que también ha dado de qué hablar es el cambio que ha tenido su rostro desde que salió del reality de los colombianos. Y es que parece que la joven decidió inyectarse los labios, especialmente el superior, que es donde más se nota la diferencia.

Algunos celebran que esté haciendo lo que la hace feliz, mientras que otros han manifestado que “fue una mala decisión”, ya que explican que no necesitaba cambiar nada de su rostro que, por cierto, recibía y sigue obteniendo un gran número de halagos.

Por ahora ella no ha respondido a las críticas, sin embargo, estas no se han detenido: “los labios no, se los dañó 😢”, “no entres en los parámetros de belleza, tu belleza es única, no te pongas cosas en tu carita no las necesitas”, “Karen es bella, pero no debería tocarse más la cara”, “Karen no te hagas más nada para mi gusto tienes rangos muy hermosos”, “Que algo este de moda no quiere decir que lo necesitemos... No necesitabas eso de los labios”.

La joven sigue compartiendo contenido en el que su belleza es protagonista y parece que no le ha dado importancia a los comentarios negativos de los usuarios de Internet, además, sus fanáticos la siguen defendiendo a pesar de todo.