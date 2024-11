El peculiar gesto de Karen y Madrid en la final del Reto 3x Rexona Clinical by Desafío

Los cuatro finalistas del Reto 3x Rexona Clinical by Desafío fueron Arandú, Rapelo, Karen y Madrid; dos de ellos ganadores de la edición anterior y la otra pareja de participantes del Desafío 2024 que se ganaron el cariño de los colombianos.

Al igual que sus compañeros eliminados previamente: Gaspar, Francisco, Mai, La Flaca, Yan y Héctor, todos fueron elegidos por votación de los desafiólogos, quienes querían volverlos a ver en las pistas del reality de los colombianos.

Durante cada uno de los tres capítulos del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío, la agilidad y resistencia de los competidores fue puesta al límite en condiciones extremas y parece que todos dieron la talla, no obstante, solo dos de ellos podrían llevarse el millonario premio a sus casas.

Conoce más: ¿Quiénes son los participantes que ganaron el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío?

25 millones de pesos estaban en juego, tanto para la mujer, como para el hombre que ocupara el primer lugar y en la entrega más reciente finalmente se dio a conocer quiénes son los ganadores de la segunda edición del reto.

Publicidad

Karen y Madrid en la final del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío

Las dos mujeres llegaron a la última prueba de la temporada del 2024 y el 100% del tiempo demostraron el enorme respeto que sentían la una por la otra. De hecho, fue por esta misma razón que dieron de qué hablar en redes.

Publicidad

Y es que, en la última prueba, las dos llevaron al límite sus habilidades, finalmente, la que resultó en primer lugar fue Madrid y, como es usual, Melina Ramírez se acercó a ella para saber cómo se sentía, al igual que sucedió con Karen.

Te puede interesar: Capítulo final: un hombre y una mujer son los ganadores del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío

“No podemos desconocer esta gran contrincante, eres una guerrera, nos encanta verte competir, ¿cómo te sentiste con todas las pruebas?”, cuestionó la presentadora, pero la semifinalista del Desafío 2024 no logró contestar.

Karen contuvo sus lágrimas y se cubrió el rostro, rápidamente Madrid la abrazó y le preguntó por qué estaba triste, le recordó lo fuerte que es y lo lejos que llegó. La joven no pudo explicar la razón de su llanto y declaró que se sentía emocionada y conmovida, a pesar de que no se dieron los resultados.

Los comentarios no se han hecho esperar y los comentarios se dividen entre quienes están emocionados por el resultado y los que esperaban que fueran Arandú y la joven de Girardot los ganadores. A pesar de todo, las reacciones han sido positivas.