Hércules avergonzó a una de sus compañeras al exponer su "tanga fosilizada" que estaba en el piso

Un verdadero momento de diversión se vivió en el capítulo 54 del Desafío 2024, más específicamente antes de que Alpha, Beta y Omega recibieran el llamado de Andrea Serna en La Ciudadela del reality de los colombianos.

Todo inició cuando Glock salió de una de las habitaciones de Beta con unos bóxers en la mano y les preguntó a sus colegas a quién pertenecía, agregando que le parecía el colmo ver cómo ellos a veces dejan su ropa interior en el piso y a la vista de todos.

Ninguno de los hombres se atribuyó la responsabilidad y, aunque se mostraron muy serenos con la situación, no se quedaron callados, pues Hércules recordó que desde hace varios días han visto unas tangas en el patio de la propiedad.

El Súper Humano no dudó ni un segundo en ir hasta este lugar y levantar los pantis de una de sus compañeras. Lo curioso de todo es que esta prenda parecía estar totalmente tiesa por el barro que tenía impregnado y que no pudo ser removido debido a la falta de servicios.

“Oigan, ¿y esa tanga súper sucia de atrás de las mujeres de quién es?, ¿se acuerdan? Estaba fosilizada allá”, dijo Hércules, a lo que Yoifer contestó con buen sentido del humor: “está es petrificada, pobrecita. Quién sabe cuántas etapas del Desafío lleva allá atrás”.

Darlyn, que aparentemente es la dueña, aseguró que incluso perdió el color que la caracterizaba y añadió que por lo pronto permanecería igual, ya que no tenían agua para quitarle la mugre de encima y volverla a utilizar.

“Pero eso fue un día de tierra, qué pena con ustedes. Lo peor de todo es que esa tanga seguirá fosilizada hasta el otro ciclo porque no hay agua”, mencionó un poco avergonzada por la situación mientras sus compañeros se reían.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.