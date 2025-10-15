Gio no se guardó nada y paró en seco a Katiuska: “No le tenemos miedo a nadie de Omega”

En este capítulo 73 del Desafío Siglo XXI, los sentimientos estuvieron a flor de piel. Precisamente, cuando la presentadora Andrea Serna llamó a los participantes, empezó a hablar con Gio sobre el tema de los chalecos.

Posteriormente, ella le pregunta que si ya existen estrategias y qué han pensado sobre elegir a la próxima sentenciada. Frente a esto, el integrante de Gamma indicó que el ciclo pasado el equipo liderado por Katiuska mostró cómo están jugando.

"Que es coger a las personas como comodín, los que ellos creen que son los más débiles. Lo que están haciendo es fortalecernos y lo que hará este equipo es ganar, para enchalecar a los más fuertes, para que vean que se puede ir. Porque no sé quién dirija el mando, debe ser la capitana, pero que no va a hacer la capitana de dos equipos. Aquí en Gamma vamos a tomar la decisión muy sabia y no le tenemos miedo a nadie de Omega, que lo tengan claro", afirmó.

Después de esto, Serna le preguntó a Katiuska si Gio hizo una lectura correcta de la estrategia de Omega. A lo que ella respondió, que no sabía si él se estaba tomando las cosas personales. Asimismo, resaltó que ella es la capitana, pero que todas las decisiones se toman en equipo.



"La opinión de todos es importante. Si yo digo algo y alguien me refuta o me da una idea mejor, yo estoy dispuesta a escucharlo. A ninguno de ellos les interesa la estrategia que estamos haciendo. Yo no siendo que nadie sea un comodín, si él se siente así tendría que autoevaluarse. Si llegamos a esta instancia, es porque todos somos fuertes y buenos", puntualizó tras la llamada con Andrea.

