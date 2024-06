Valentina se sincera: ¿Presintió que sería eliminada del Desafío 2024?

La eliminación de Valentina del Desafío generó todo tipo de emociones entre los colombianos que se conectaron con el capítulo 51 del reality; pues en el Box Negro se vivió una intensa prueba en la que la paisa se enfrentó a Darlyn, Glock y Karoline.

En entrevista exclusiva para Caracoltv.com, la coach empresarial asegura tener el “corazón dividido”, puesto que se siente triste de abandonar la Ciudadela y las personas que conoció; ya que tenía deseos de seguir viviendo la experiencia sin importar los retos e incomodidades.

Por otra parte, se siente tranquila y feliz por todo lo que aprendió: “fue una experiencia muy loca, pero mágica”.

Valentina analiza lo que pasó en la prueba, ¿temor y mal presentimiento?

Esta exdesafiante de 25 años comenta qué sintió y pensó al estar en el Box Negro: “Durante la prueba estuve un poquito atrás, y desde el inicio vi esa pelota que ya la tuve en un castigo y se me dificultó. Desde el minuto cero dije: ‘Esto va a ser de fuerza’”, haciendo referencia a la bola de cemento que tuvo que cargar en un tramo de la pista.

Valentina agrega que también pudo haberla afectado el hecho de no haberse alimentado en todo el ciclo y que inclusive subir la malla requirió de bastante esfuerzo; aunque tuvo esperanza cuando todas estuvieron en el tramo final de la pista, pero no logró su objetivo, pues Glock encestó la esfera primero.

“Así era la voluntad de Dios, me consideró muy buena en precisión, pero hoy no se me dio. Igual estoy feliz”, asegura al final de la entrevista, dejando claro el agradecimiento por lo experimentado en la casa azul con el equipo Beta.

Cuánta plata se lleva Valentina, eliminada del Desafío

Luego de quedar de última en el Box Negro durante el décimo ciclo, la integrante de Beta revela que se lleva un acumulado de 26'800.000 pesos, aproximadamente, ya que no tiene muy presente la cifra exacta.

Ante esto, es posible determinar que tan solo Valentina tenía más dinero que todo Alpha, quienes poseían 25'819.543 pesos, no obstante, es importante recordar que esto se los quitaron por no haber cumplido con el castigo de cortar leña.

Y es que la eliminada del Desafío 2024 fue una de las beneficiadas tras el quiebre de la alianza entre su equipo y Omega, ya que obtuvo una parte de la mitad del dinero de la escuadra rosada.

