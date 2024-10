¿Quiere ser mamá? Natalia, del Desafío, se sincera sobre sus planes a futuro

No es un secreto que Natalia se convirtió en una de las participantes más destacadas del Desafío 20 años, por lo que demostró en la convivencia y también por su desempeño en los Boxes, pues dividía opiniones en cada capítulo.

Ahora, en entrevista exclusiva en El Sentenciado, la bogotana se sincera sobre las polémicas que protagonizó en la Ciudadela y también confiesa datos desconocidos de su vida personal y los proyectos que tiene para el futuro.

Natalia revela que quiere convertirse en mamá

La exintegrante del Equipo Tino en el Desafío 20 Años, dice inicialmente que desea llegar muy lejos con sus emprendimientos, pues se autodenomina como una mujer trabajadora por sus metas y tiene muy claros sus objetivos.

Adicionalmente, expresa que va a ser "verdaderamente feliz" cuando esté con su pareja y tenga un hijo. En este momento, el entrevistador le pregunta cuántos bebés desea tener, y ella bromea diciendo 10, pero luego dice que uno o dos hijos, aunque todavía no sabe a qué edad empezaría a vivir la maternidad.

"No quiero solo ser mamá, quiero tener una familia. Ahí voy a estar feliz", son las palabras de Natalia.

Cómo reaccionó el exnovio de Natalia, del Desafío, al saber sobre su nuevo trabajo

La noticia fue muy bien recibida por el joven, pues no solo aceptó continuar con la relación, sino que también le daba algunas ideas para que Natalia hiciera crecer su comunidad.

"Mi expareja es un hombre muy seguro y él desde que me conoció sabía, yo no tengo problema con ponerme un bikini. No, si yo tengo el cuerpo, lo muestro (...) Lo hablo con él y digo 'jumm, ojalá diga que sí', lo hablé con él y dijo 'de una'", explica.

Asimismo, añade que gran parte de sus posts en dicha plataforma correspondían a cosas que él había propuesto y que ella consideraban que podrían ser llamativas para aquellas personas que estaban interesadas: "Él era el que me tomaba las fotos, me hacía videos, me daba ideas (...) Muy top. Y bueno, eso es una decisión muy fuerte porque obviamente la gente te juzga mucho por eso, pero yo estoy a las 11:00 a.m. sacando a mi perro y me puedo demorar cinco horas si quiero y estoy ganando plata".

