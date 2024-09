¿Kevyn, ganador del Desafío, tiene segundas intenciones con Guajira? Esto opina Natalia

Quién es Natalia del Desafío 2024

Paula Natalia Roncancio Rincón es una joven bogotana de 25 años con una historia de superación personal inspiradora. A pesar de no haber tenido una infancia fácil, encontró en el twerk un motivo para fortalecerse.

Esta forma de danza la atrajo porque vio a mujeres de todas las formas y tallas empoderándose a través del movimiento. Para Natalia, el twerk se convirtió en una herramienta para aceptarse a sí misma y para inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo, independientemente de su contextura corporal.

Como entrenadora personal, bailarina y acróbata independiente, Natalia demuestra su fuerza, flexibilidad y determinación en todo lo que hace. Su participación en el Desafío es un claro reflejo de su compromiso con su crecimiento físico, mental y espiritual.

Además, Natalia está abierta a la posibilidad de encontrar el amor en el Desafío, para ella está esta oportunidad es única y quiere disfrutarla al máximo, viviendo el momento presente con intensidad y autenticidad.

Natalia convocó a Be como pareja

Belmer Ospina, más conocido como Be, hizo parte del equipo de los Vallecaucanos en el Desafío Súper Humanos: XV años, edición en la cual fue finalista.

Siempre lo ha distinguido su carácter competitivo, tanto en la vida como en el deporte. Le gusta el juego y más que todo ganar. En el mundo del crossfit ostenta varios títulos, siendo el más importante: campeón de los Revolution Games 2018.

En el 2021 hizo parte del Desafío The Box de manera muy breve, pues no obtuvo un cupo dentro de la Ciudad de las Cajas, en la cual solo estuvo por un día siendo parte del equipo original de los Súper Humanos.

Acepta la propuesta de Natalia por 12 millones y medio de pesos.

