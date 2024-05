Marlon se destapa y le responde a Beba: ¿En realidad se burló de su expulsión?

Durante el capítulo 38 del Desafío 2024, los colombianos fueron testigos de una segunda expulsión después de la de Beba y en este caso fue la de Marlon, quien incumplió una de las reglas del programa y tuvo que decirle adiós a su sueño. El deportista fue acusado de esconder una barra de proteína en la casa Beta -aun cuando no tenían comida-, y en las cámaras quedó registrado que se dio la bendición y sacó un elemento de su maleta para luego introducirlo en su mesa de noche.

Tras su polémica salida del programa, Marlon se destapa ante las cámaras de CaracolTv.com, y responde varias preguntas, entre las que debe decir si se declara culpable o inocente.

En primer lugar, dice que es completamente culpable de haberse enamorado de Luisa por todo lo que sucedió en Beta; además, está a la expectativa de ver qué sucederá cuando ella salga de la Ciudadela. ¿Su relación continuará o seguirán como amigos?

Acto seguido, acepta la culpa de haber conspirado en contra de Alpha y hace alusión a que es un juego y una competencia, ya que su intención era que su equipo avanzara lo más lejos posible, al igual que él. "Si tocaba destruirlo, estaba dispuesto a hacerlo", asegura.

Marlon confiesa si se burló de la expulsión de Beba



El manizaleño de 24 años se refiere a las palabras de Beba cuando Colombia se enteró de que fue expulsado del programa, pues ella utilizó sus redes sociales para dar su opinión sobre lo acontecido en la Ciudadela.

Cabe recordar que la creadora de contenido respondió varias preguntas de sus seguidores y uno de los usuarios escribió: “Marlon se burló de tu expulsión y ahora lo expulsaron a él, el karma existe por eso es mejor no juzgar”.

Como respuesta, la barranquillera hizo énfasis en que todos los desafiantes se burlaron, no solo el expulsado del capítulo 38 del Desafío: “Marlon se burló y creo que fue en varias ocasiones y sí, no estuvo chévere”, manifestó y agregó que no le alegraba el mal ajeno.

Ante estas declaraciones de Beba, Marlon expresa: "Creería que soy inocente... No era una burla, mi gesto siempre va a ser sonriente y simplemente nos sorprendimos porque dijo cosas "fuera de lugar" como que la oportunidad la buscó y esa fue la reacción. No me burlé de lo que le pasó a otra persona",

Esto no fue lo único, ya que agrega que todos tienen el derecho de opinar y respeta su punto de vista: "No veo nada de malo en ella".

¿Se considera culpable de haber sentenciado a Santi de Alpha?

Marlon asegura ser culpable porque cuando se le asigna el chaleco de sentencia a cualquier contrincante, aumentan las probabilidades de que este salga y de que él avance.

Finalmente, se refiere a la pregunta sobre la supuesta "guerra de egos" que tenía con Santi y dice que eso nunca existió y que afortunadamente ya quedó en el olvido.

