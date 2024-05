Marlon se defiende tras su expulsión del Desafío y dice que le comunicó la situación a la producción

Andrea Serna se reunió con los participantes que asistieron al Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Azul para darles a conocer una situación que encontró en la casa Beta. Según informa, Marlon fue captado por las cámaras mientras sacaba una barra de proteína de su mochila y la guardaba en la mesa de noche.

Esta falta fue catalogada como grave, motivo por el cual quedó expulsado de La Ciudadela sin poder despedirse ampliamente de sus compañeros. En diálogo con Caracoltv.com, el exlíder de la casa Beta revela cómo percibió esta situación y qué piensa al respecto.

Primeras declaraciones de Marlon luego de su expulsión del Desafío 2024

Inicialmente, el Súper Humano asegura que no desea justificar los errores que cometió antes de la prueba; sin embargo, aclara que no tenía intenciones de ingerir la barra de proteína o incumplir con las disposiciones puestas por la producción.

“Los competidores pudieron ver cómo sucedieron las cosas, cuando volteaban las niñas que también guardaron una barra en su momento y yo encontré la mía, me apareció en el maletín”, expresa en medio del encuentro.

Asimismo, afirma que decidió ponerle en conocimiento a los encargados lo que había ocurrido para evitar malentendidos; no obstante, no se imaginaba que esto supondría un riesgo en su estadía en Tobia, Nimaima, ni mucho menos que podría alejarse de la oportunidad de cumplir un sueño que tiene desde hace bastantes años.

“Cuando la tomo del maletín, la guardo en el nochero y comunico a producción después. Mi error fue no comunicarlo de una, no sé si eso cuenta para salir del programa, pero si así se tomó la decisión, pues afrontarlo, no queda más”, explica en medio del encuentro.

Finalmente, señala que se encuentra muy tranquilo con su salida y al mismo tiempo ansioso por saber qué sorpresas le depara la vida luego de haber tenido la posibilidad de probar frente a grandes concursantes sus habilidades físicas, así como también su fortaleza mental.

