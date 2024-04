Lina confiesa a cuál mujer de su equipo eliminaría del Desafío 2024 si pudiese ingresar nuevamente

El segundo Desafío a Muerte recibió a Lina, Beba, Glock y Darlyn en el Box Negro para que demostraran sus habilidades como competidoras individuales y aseguraran su estadía en la Ciudadela durante otro ciclo; sin embargo, una de ellas tuvo que despedirse de sus compañeros.

Lina, quien hacía parte de Omega, le dijo adiós a su sueño en el programa: afrontó la prueba como una guerrera, pero falló en un tramo crucial de la pista.

Mira también: Vittorio y Ana se justifican tras su salida del Desafío 2024: ¿los afectó un factor externo?

En exclusiva para Caracoltv.com con Johncito Preguntón, Lina se sincera sobre lo que sintió cuando estaba subiendo por la cuerda del Box Negro en la segunda plataforma: “Me jugó en contra, la subí confiada. Reconozco que no trabajo tren superior y no ejercito muchos los brazos, por eso llegando arriba ya no me daban”.

Johncito le hace dos preguntas a la ahora exparticipante caleña y la primera es sobre quién debió haberse ido en esta prueba, si no hubiera sido ella, y no dudó en mencionar a Beba, pues la integrante de Alpha se demoraba en algunos tramos.

Publicidad

La segunda interrogante que hace que la diseñadora de modas dude por varios segundos: Si tuvieras la oportunidad de ir ya mismo a cualquier casa y sacar a alguna mujer para que tú entres, ¿a quién sería?

La respuesta de Lina es que cambiaría el cupo por Gamboa, pues la paisa se ha sentido mal de salud: “no quiere forzar tanto el cuerpo y está maluca”.

Publicidad

Finalmente, se refiere a Campanita como el hombre con el que hizo “match” y se entendió muy bien, incluso hasta el punto de tomarse muy personal cualquier comentario sobre él para defenderlo.

Te puede interesar: Desafío 20 años: El Lente Espía nos muestra cómo se arma la cama de piedras del Castigo

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.