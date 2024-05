Estos son los exparticipantes del Desafío 2024 que Marlon conoció antes de ingresar al reality

Marlon, el segundo expulsado del Desafío 2024, le concedió una entrevista a Caracoltv.com en donde se refirió al regreso de Francisco a La Ciudadela como su reemplazo y sobre quién le gustaría que se convirtiera en el capitán de Beta.

En esta oportunidad, el Súper Humano asegura que se siente afortunado de haber tenido la posibilidad de conocer a ciertos exparticipantes del reality de los colombianos antes de ingresar a esta zona de Tobia, Nimaima.

Según expresa, pudo ser ejercitado por algunos de ellos y también llegó a ser una guía para que pudieran lucirse en cada una de las pistas de la producción, que se encarga de medir tanto la fuerza física de los concursantes, como la mental.

“Llegué a entrenar con Santiago Guarín, Laura Sofía Suárez, no sé si los conocen. Y al ir al programa, entrené con Héctor Murillo, Lucho Fuerza y esos fueron algunos de los pilares que me formaron para hacer ese papel que desempeñé en el Desafío”, señala en medio del encuentro.

Asimismo, afirma que está dispuesto a seguir preparando gente para que demuestre ante cada uno de los espectadores que posee las habilidades necesarias para avanzar en competencia e inscribir sus nombres en la copa de los vencedores.

¿Quién es Marlon, expulsado del Desafío2024?

Marlon David Duque Lemus es un hombre con una historia de superación y dedicación que lo ha llevado a convertirse en un referente en el mundo del deporte en Manizales. Criado por su padre después de la separación de sus padres, Marlon encontró en él su mayor apoyo y motivación en la vida. Aunque su relación con su madre no es muy cercana, la figura materna de su abuela, que falleció hace algunos años, dejó una huella indeleble en su vida.

Desde que salió del colegio a los 18 años, Marlon se enfocó en el deporte como una forma de mantenerse a sí mismo y ayudar económicamente a su padre. Decidió invertir en su pasión al sacar un préstamo para montar un pequeño gimnasio, que con el tiempo se ha convertido en uno de los más importantes de Manizales.

