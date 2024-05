Este sería el elegido por Marlon, expulsado del Desafío 2024, para ser el capitán de Beta

Marlon, el más reciente eliminado del Desafío 2024, ha dado mucho de qué hablar en las plataformas digitales debido a la falta al reglamento que cometió en La Ciudadela. En diálogo con Caracoltv.com, el excapitán de Beta revela qué hombre le gustaría que lo reemplazara.

Inicialmente, dice que no puede desconocer la gran influencia que tiene Darlyn dentro del equipo, pues señala que ha sido la encargada de dejar en alto la bandera y hasta ha trabajado incansablemente por mantenerlos a todos unidos.

Mira también: “No me esperaba este mensaje”: Andrea Serna hizo una publicación para Marlon, expulsado del Desafío

Asimismo, agrega que, aunque piensa que los hombres de su grupo deberían esforzarse un poco más en mostrar su fuerza y su voz ante los rivales, considera que hay fichas muy buenas que tienen todo lo necesario para quedarse con la victoria en un Desafío de Capitanes.

“Nos tocaron hombre muy callados, un poquito más reservados. Hércules es más bien una persona que sigue instrucciones y Yoifer no es líder. Creería que Arandú por el rendimiento competitivo, pero no sé si se adapte a ese papel de líder”, expresa en medio del encuentro.

No te pierdas: Francisco, eliminado del Desafío 20 años, cuenta cómo logró salir de las drogas

Publicidad

¿A quién ve Marlon en la final del Desafío 2024?

El joven afirma que sin lugar a duda ve a un integrante de la casa azul y otro de la morada avanzando en la producción y demostrándoles a todos los colombianos de lo que en realidad están hechos.

“Arandú y Kevyn son los finalistas porque eso fue lo que me mostraron en competencia. El primero tiene todas las capacidades para ganarle a cualquiera del reality. Se daría mucha rivalidad con Kevyn, pero depende de la prueba”, finaliza.

Te puede interesar: Esto es lo que pudo hacer Marlon para evitar ser expulsado del Desafío 2024

Publicidad

Marlon se convierte en el segundo expulsado del Desafío 20 años

Andrea Serna convocó a los miembros de Alpha, Beta y Omega para dar a conocer que una regla había sido incumplida por parte del líder de la casa azul al haber tomado una barra de proteína cuando su grupo solo podía consumir embutidos por haber conseguido el segundo lugar en el Desafío de Sentencia y Hambre del octavo ciclo. Esto significó su expulsión inmediata de La Ciudadela, dejando un gran vacío en los demás competidores, en especial, en Luisa.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.