Esto era lo que Juan Ignacio Velázquez hacía a escondidas cuando presentaba el Desafío en 2011

A lo largo de 20 años de historia del Desafío han pasado cientos de personas que han dejado una huella, tanto en la competencia como en la producción, por lo cual Juan Ignacio Velázquez ha sido una de ellas. En 2011 fue uno de los presentadores de La lucha de las regiones, la piedra sagrada, en compañía de Margarita Rosa de Francisco y Toya Montoya.

Aunque su paso por el reality, frente a las cámaras, fue corto, muchos de los amantes de este programa aún recuerdan su aparición en el mismo, por lo cual lo invitamos a inaugurar nuestra sección llamada El Anecdotario, en la que nos enteraremos de historias que vivieron quienes han hecho parte del formato, siendo la mayoría de estas cosas que ningún televidente o desafiólogo conoce.

Juan Ignacio Velázquez hace una confesión sobre el Desafío

Ser presentador del Desafío es un reto completo, pero también una manera de vivir una experiencia única, tal y como le sucedió a este paisa, quien se maravilló con la locación: "como estábamos en la península de Samaná, en República Dominicana, las playas eran increíbles, la arena blanca". A su vez, aceptó que le daban ganas de estar allí todo el tiempo.

Para dicho momento, Juan Ignacio Velázquez tenía que aparecer ante las cámaras, lo cual requería que tuviese distintas prendas para salir ante los colombianos: "todos los looks y las pintas que uno se debía poner estaban acompañadas de botas, zapatos, sandalias", resaltando que contaban con un amplio stock para realizar las tomas de las pruebas, la convivencia y demás.

Sin embargo, el presentador que estuvo presente en el Desafío de 2011 no cumplió con una de las partes de sus atuendos: "creo que lo usé solo la primera vez. Un par de botas y nada más. La verdad es que yo me quitaba los zapatos, metía los pies debajo de la arena y cuando me tenía que desplazar caminaba entre esta para que no vieran que me los había retirado porque era deliciosa la sensación y así podíamos presentar pruebas larguísimas y no se sentía el cansancio".

Es decir que los colombianos no se dieron cuenta en la pantalla chica de que Juan Ignacio estaba sin zapatos, siendo este un placer para él, quien tenía esa conexión relajante con la playa.

Anécdota de Juan Ignacio Velázquez con una finalista del Desafío

Por otra parte, el presentador habla de un susto que tuvo con una desafiante: "recuerdo que casi tuvimos un accidente con una de las participantes en la final. Nos prestaron una cuatrimoto y como ya habíamos terminado, a ella le daba mucho miedo montar, pero tenía muchas ganas de probarlo".

Y es que Juan Ignacio no quiso que esta mujer se perdiera esta experiencia, sin embargo, no fue tan divertido como habían pensado: "nos salimos de la playa y nos metimos por un camino que estaba bastante empinado y en un momento sentimos que la moto casi se nos va hacia atrás, caímos ahí como de medio lado, pero por fortuna no nos pasó nada y volvimos tranquilitos al set de grabación".

