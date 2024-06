Andrea Serna cuenta en exclusiva y por primera vez algunos detalles de su rol en el Desafío

Sin duda, Andrea Serna se ha convertido en una de las personas que hace especial cada capítulo del Desafío 2024, ya sea con sus icónicos comentarios, la manera en la que interactúa con los participantes o el estilo que muestra en la totalidad de sus apariciones.

Gracias a esto hablamos con ella en exclusiva y demostró por qué es la gran desafióloga después de varios años haciendo parte del reality de los colombianos, pues es la primera vez que cuenta algunos detalles sobre su trabajo en la producción.

Conoce más:Andrea Serna relata cómo se convirtió en la presentadora del Desafío: Llegó de manera inesperada

El primer tema que tocó fue por qué siempre se pone al mismo nivel de los competidores y para esto tiene una respuesta muy clara, pues aseguró que, si llueve, el agua es para todos y si hace demasiado calor, este también lo sienten todos. La caleña consideró que si apareciera con una sombrilla a un metro de quienes lo están dejando todo en la pista, no sería coherente.

Mencionó también que lo disfruta mucho y si tiene que subirse a 12 metros de altura, mojarse o morirse del calor, es con gusto, pues hace parte de su trabajo y debido a esto mismo es que se ha atrevido a hacer cosas impensables.

Mira más:Mafe Aristizábal se le midió al reto de preguntas rápidas del Desafío: ¿noche en El Cubo o fiesta?

Publicidad

Lo más extremo que ha hecho Andrea Serna

La presentadora no dudó al decir que estar en las alturas y todo lo que ha mostrado junto al director del Desafío durante las aperturas de temporada entra en la lista, pues siempre les da la bienvenida a los colombianos desde lugares tremendamente elevados.

Publicidad

Precisamente, en la temporada 20 tuvo que subirse a una plataforma sobre la laguna en la que se filmó la entrada de los participantes: “esto era un brazo de una grúa que subía más de 10 o 12 metros, me elevaba acurrucada y arriba me incorporaba, cuando ya estaba estable hablaba”. Gracias a estas experiencias se ha dado cuenta de que no le tiene temor alguno a este tema y el Desafío le ha demostrado que puede hacer lo que sea.

Por otro lado, dijo que ha probado algunos obstáculos de las pruebas pues, en ocasiones, alguien del equipo de trabajo se le mide a hacer un tramo más largo y puede llegar a lastimarse, lo que implica una incapacidad que altera todo el funcionamiento de la producción: “funciona como un reloj entonces cuando una persona tiene un inconveniente modifica todo”. Es motivado por esto que le piden que no jugar con el destino.

Finalmente confesó que su Box favorito es el Amarillo, ya que sin duda cree que, aunque los otros son muy entretenidos y ponen a prueba las habilidades de los deportistas, en el barro todo es muy diferente e incluso se atreve a asegurar que ellos también lo prefieren, pues es allí donde se sienten verdaderos desafiantes.

Te puede interesar:Santi asegura que Dickson destila veneno en una dinámica entre los participantes de Alpha

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.