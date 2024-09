El equipo Tino, del Desafío, juega ‘Alguien de Aquí’: uno de ellos utilizó los calzoncillos del otro

Después del Desafío de los Favoritos , los participantes del reality de los colombianos fueron enviados a sus respectivas casas junto a los otros deportistas que los acompañaron en el Ciclo Dorado. Es entonces que el equipo Tino se suma a una dinámica.

Se trata de ‘Alguien de Aquí’, en el que cada uno de ellos debe decir un secreto o algo que no se conozca de uno de los miembros de la escuadra. Darlyn, Sensei, Madrid, Francisco, Be, Natalia, Alejo y Luisa confiesan los detalles que algunos no vieron de sus compañeros.

Conoce más: Captamos a los exparticipantes llevando a cabo el Desafío de Favoritos cuando terminó la prueba

La finalista es la primera en iniciar y asegura que uno del grupo es el más fanático de mandar a todo el mundo a hacer dietas, pero cuando está solo va y se come todos los cereales con el azúcar que encuentre y además les pone yogur.

El siguiente turno es para Madrid, que dice que hay un desafiante que ronca muy duro y que poco a poco descubrieron que si lo movían dos veces se despertaba y de esta forma no volvía a roncar el resto de la noche.

Publicidad

Tal vez la confesión más extrema es la de Be, quien cuenta que alguien del equipo Tino se puso los calzoncillos de otro de ellos. Y precisamente en el momento en el que el dueño los encontró se los acercó a la cara y no dejaba de olerlos mientras que decía “estos son míos”, pero su coequipero se los acababa de quitar.

Mira también: Keyvn y Karen revelan qué harán con los millones que ganaron en el Desafío de los Favoritos

El campeón del 2023 no se podía quedar por fuera de la dinámica y agregó que, específicamente una de las mujeres se preocupaba demasiado por su peinado. Es entonces cuando su pareja dentro del reality de la competencia lo mira, por lo que se entiende que es ella.

Publicidad

Francisco menciona que hay uno de sus compañeros que se levanta muy temprano todas las mañanas a tomarse un tinto, mientras que Natalia recuerda que uno de los hombres de la escuadra se lanzó a la piscina mientras que todos estaban dormidos y sin duda este es el cucuteño, ya que el hecho sí fue registrado por las cámaras, al igual que el regaño que le dieron.

Por su parte, Alejo comenta que a alguien del Tino le encanta dar órdenes todo el tiempo y, finalmente, Luisa menciona que tiene un coequipero al que le emociona y apasiona barrer siempre, así la casa siempre esté llena de hojas. ¿Cuál crees que es la confesión que corresponde a cada uno de los integrantes del equipo azul?

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo , conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.