Estos son algunos de los reinados en los que participó Karoline antes del Desafío 2024

Durante el capítulo 79 del Desafío 2024, Karoline reveló que no solo es una apasionada por las motos, el deporte y una modelo, sino que también, en el pasado, ha participado en concursos de belleza, en los cuales lamentablemente nunca se ha llevado una victoria.

Y es que la participante reveló esto luego de que Andrea Serna le preguntara por cómo ha sido llevar este título autorproclamado de la 'Reina del aire' y si está dispuesta a ceder la corona en caso de ser necesario, teniendo en cuenta en que en la ocasión anterior se cayó: "ay Dios mío, me van a crucificar por eso", dijo la integrante de Beta, quien recalcó que ella siempre entrega lo mejor de sí, para luego sumar: "en vista de que nunca me he ganado una corona en los reinados que he participado, quiero ganarme este reconocimiento y conservarlo".

Dado que Karoline no ha nombrado los certámenes en los que ha desfilado, nos pusimos en la tarea de averiguar algunos de ellos, en los que ha sido una orgullosa representante del Huila.

Karoline, del Desafío, en reinados de belleza

Aunque la DJ participó en reinados de belleza desde pequeña, pronto descubrió su verdadera pasión por el ejercicio y el deporte. A pesar de no practicar profesionalmente, pasó mucho tiempo montando en bicicleta, aunque ahora prefiere las motocicletas debido a sus responsabilidades con el restaurante que tiene en sociedad con su madre en Neiva.

Sin importar los resultados que ha obtenido con respecto a estos concursos, el principal objetivo e interés de Karoline siempre ha sido representar el folclor de su tierra y lo cautivante que hay allí.

Reinado Departamental del Bambuco 2021

Para este certamen, la participante del Desafío 20 Años fue la señorita que representaba la colonia opita en Bogotá, por lo que en uno de los evento realizó un recorrido desde esa ciudad hasta la capital huilense con el reconocido tema de Luciano Díaz 'Viaje a Neiva'. Con respecto al baile, este lo hizo en el Parque Santander.

Reinado Internacional del Bocadillo 2021

En este concurso de belleza, en el cual aún se mantenían las medidas se seguridad de la pandemia, Karoline fue la Señorita Huila. En esta oportunidad, la Policía fue la encargada de ponerle la banda como candidata. Más allá de su belleza, esta mujer tuvo la oportunidad de conocer todo el proceso de creación de este típico alimento colombiano.

Reinado de La Red 2024

Por último, pero no menos importante, Karoline pudo participar en compañía de los integrantes de Beta en este certamen del programa de entretenimiento, en le cual quedó como primera princesa al competir contra Glock, Valentina y Darlyn, siendo esta última la que se llevó la corona.

