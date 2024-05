Esto es lo que pasará esta noche en el Desafío 2024: Se pagarán las consecuencias

El Desafío 20 años no ha dejado de dar de qué hablar desde su estreno el pasado 1 de abril por sus participantes, las exigentes pruebas y las dinámicas de juego en las que incluso los colombianos del común llegan a la Ciudadela; sin embargo, el capítulo 38 del Desafío 2024 será uno de los más intensos de esta temporada.

Esto es lo que sucederá en el Desafío 2024 en el capítulo del 24 de mayo

Según el avance, replicado en sus redes sociales y página web, Andrea Serna, Alpha, Beta y Omega se reunirán en la 'puesta', donde usualmente se felicita a los ganadores después cada prueba, para contarles que evidenció una irregularidad en una de las casas de la Ciudadela.

Entré a una de las casas y encontré lo que es una falta grave a las reglas de Desafío.

En el episodio aumentará el suspenso y se podrán ver las reacciones de los competidores ante las palabras de la presentadora del programa, y la mayoría mostrará su preocupación.

Dickson, de Alpha, no podrá ocultar su asombro, mientras que Luisa, de Omega, se cubrirá su rostro y romperá en llanto; a la par, Lina, del mismo equipo, moverá su cabeza en señal de rechazo y sorpresa. Por otra parte, Mapi, de la escuadra morada, intentará contener el llanto.

En el episodio Kratos dirá: "No se hizo con ninguna mala intención", pero según el avance, lo que importa son los hechos, no las intenciones; e inmediatamente Andrea Serna mencionará: "Lo que pasa con un participante impacta a todo el equipo", y en el capítulo se verá que Darlyn, capitana de Beta, llevará sus dos manos al rostro; mientras que otros se sentirán confundidos y desconcertados.

¿Otra vez las normas son incumplidas en el Desafío 20 Años? ¿Los participantes aún no aprenden y se volverá a desacatar una regla? Estas son algunas preguntas que se están haciendo los colombianos, y la respuesta la encontrarán en el capítulo 38 del programa por Caracol Televisión el viernes 24 de mayo a las 8:00 p.m.