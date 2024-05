Este fue el video con el que Anamar se presentó al Desafío 2024: Era su tercer intento

Estando próximos a que Anamar enfrente su primer Desafío a Muerte, los encargados de manejar las cuentas de esta participante decidieron compartir el video con el cual ella se inscribió al reality de los colombianos para recordarles a los televidentes las habilidades que tiene esta participante, en el que reafirmó que este era uno de sus mayores sueños.

Audición de Anamar para el Desafío 2024

A través de las redes sociales de esta integrante de Omega se dio a conocer el material audivisual con el cuál ella se presentó para ser parte de este reality, en el que no solo confesaba que era su tercer intento para ingresar al programa, sino que compartió una de sus rutinas de crossfit, con la intención de demostrar la fortaleza que tiene para sobrellevar los obstáculos.

Durante su presentación, la cual era una voz en off mientras se le veía haciendo ejercicio, Anamar mencionó: "me considero una persona muy activa y amante de los desafíos porque siempre me ayudan a superarme gracias a la disciplina que me caracteriza. Soy una apasionada por el deporte y las nuevas experiencias. Nada, pero nada, me queda grande y estoy dispuesta a dar todo de mí porque soy capaz de adaptarme a las más difíciles situaciones".

En este video se le pudo observar a Anamar subiendo una cuerda, haciendo saltos en una caja alta, levantando pesas, empujando una pesada rueda y haciendo barras, lo que no deja en duda que contaba con el acondicionamiento requerido para las pruebas de los diferentes Boxes.

"Debo ser elegida para participar porque soy la representación de todas aquellas mujeres jóvenes, fuertes y valientes de mi región (Antioquia) y demostrar lo que somos las paisas. Espero que la tercera sea la vencida", concluyó la miembro de Omega.

Alejo advirtió a Renzo sobre su relación con Anamar

Antes de salir a la prueba en el Box Rojo en este ciclo en el que las mujeres están en peligro, Alejo se acercó a Renzo para preguntarle sobre lo que ha hablado con Anamar y le hizo la salvedad de que ella se está empezando a enamorar de él, por lo que el ejecutivo de cuenta quedó sorprendido e intentó justificar lo que ha pasado entre ellos.

A su vez, el integrante de Omega le pidió a su compañero que se midiera en lo que sucedía entre ellos y que no se les olvidara de que están en una competencia, aclarando que luego habrá el momento para disfrutar fuera.

