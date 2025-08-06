En qué va la pelea de Zambrano y Rosa; le revelaron detalles a Andrea Serna

En el capítulo 25 del Desafío Siglo XXI, se vivió un momento de tensión en casi todos los equipos, porque algunos participantes se cayeron en toda la pista. Una de ellas fue Rosa, de Gamma, quien ya iba llegando a la meta, pero ubicó mal su pie y se resbaló.

Mira también: Leo quiere llevar a Deisy al cuarto ditu en el Desafío: “Tú siempre sobresalías"



Qué pasó entre Zambrano y Rosa

Frente a esto, Zambrano se alteró bastante, porque él no quiere volver a tener el chaleco e ir Muerte. Ella se sintió afectada por sus palabras y asimismo, sus compañeros de equipo afirmaron que fue muy duro con Rosa. Por lo cual, le dijeron al deportista que le pidiera disculpas, pero él se negó.

Ahora bien, en medio de una llamada con Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, hablaron del tema porque les preguntaron cómo va la situación y si ya todo se resolvió. En este caso, Zambrano fue el que respondió.

Mira también: Julio admitió que Deisy le rompió el corazón en el Desafío: “Es una mujer muy guapa”

Publicidad

“Son cositas ahí que uno siempre queda rayado, porque somos costeños. Fue el momento de calentamiento de la pista, cosas que pasan. Tuvo un poco de error ahí y fue mal lo que hice, pero ya uno va mejorando, porque la convivencia se va acoplando más y supera esas dificultades”, afirmó.

Por su parte, Rosa no se refirió al tema y solo dejó que su compañero explicara lo que sucedió. Para luego empezar a organizar quiénes iba a ir a la prueba y luchar por ese bienestar, además, alejarse del chaleco y evitar ir a Muerte.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.