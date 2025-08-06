Publicidad

Desafío Siglo XXI

En qué va la pelea de Zambrano y Rosa; le revelaron detalles a Andrea Serna

Luego de la prueba de Sentencia y Servicios, Zambrano y Rosa, de Gamma, tuvieron un fuerte altercado, porque la participante se cayó en la pista. Sus compañeros expresaron que él fue muy duro con ella, pero no quiso disculparse en el Desafío Siglo XXI.