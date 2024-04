Desafío 20 años: Una exparticipante del reality en 2010 es la encargada de probar los obstáculos

El Desafío 20 años ha dado mucho de qué hablar en redes sociales gracias a las novedades que trae consigo esta nueva edición, los participantes y el trabajo de Andrea Serna, quien ha destacado por ser mucho más picante que de costumbre. Lo cierto es que muchos desean saber otros detalles al respecto.

En medio de un live para Caracol Televisión, el juez y productor del programa, Sebastián Martino, reveló varios datos interesantes como el hecho de que una exparticipante del 2010 ahora trabaja en la producción.

¿Qué exparticipante del Desafío se encarga de probar los circuitos?

Se trata de Natalia Rueda, que hizo parte de los Paisas en el Desafío, la lucha de las regiones: El brazalete dorado. Su desempeño fue tal que en la actualidad tiene como misión pasar los obstáculos para dar su opinión desde el punto de vista femenino y también como una competidora invaluable.

“Hay mujeres que prueban las competencias obviamente (…) Nosotros tenemos los dos extremos. Hay una chica de acero, exparticipante del Desafío, Natalia Rueda (…) Es una berraca, súper metelona. Ella me da la visión de la gente aguerrida, durísima”, explicó.

Por otro lado, está Estefanía, que llegó al equipo justo este año y, aunque posee una voluntad “a prueba de balas”, físicamente debe esforzarse un poco más para superar con cada uno de los retos que se avecinan.

“Ella va al gimnasio, no es que no esté preparada por fuera, pero no está para realizar cosas tan rudas. Verlas competir a mí me da el punto de equilibrio y yo entiendo que ahí es donde tenemos que ir”, aclaró en el encuentro.



¿Qué se sabe sobre el paso de Natalia Rueda por el Desafío 2010?

Fue la participante más joven en aparecer en pantalla durante esta edición, pues tan solo tenía 18 años; no obstante, su edad no fue impedimento para demostrar lo aguerrida y competitiva que siempre ha sido.

Natalia Rueda, exparticipante del Desafío 2010. Foto: Caracol Televisión.

Adicionalmente, se sabe que fue la última mujer en ser eliminada, lo que le permitió probar que está hecha para grandes proyectos, talento que posteriormente fue aprovechado por quienes trabajan para deleitar a los colombianos cada noche.



¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.

