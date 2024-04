Arandú, el primer participante del Desafío 2024 en demostrar su poder ¡Qué abdominales!

El Desafío 2024 es la oportunidad perfecta para que los participantes se den a conocer ante los colombianos, demuestren sus habilidades, creen relaciones que trasciendan la competencia y prueben por qué se ganaron el título de Súper Humanos. Uno de los concursantes que, sin duda, más se ha robado las miradas es Arandú.

Iván Andrés Arteaga Martínez es un joven de 22 años oriundo de Lorica, Córdoba. Pese a que su estilo y agradable personalidad causaron impacto, lo que en realidad se robó las miradas de los televidentes fue el hecho de que fue el primer hombre en demostrar su poder dentro del reality.

Esto debido a que, en la prueba inicial, cuyo propósito era dividir a los Súper Humanos en cuatro equipos, fue el último en caer al agua del la Laguna el Tabacal, probando que es el más resistente de todos.

¿Quién es y a qué se dedica Arandú?

Arteaga ha trabajado como entrenador físico y campesino; no obstante, en la actualidad destaca por su faceta de modelo, pues ha posado en varias sesiones fotográficas demostrando así ser un Súper Humano multifacético, arriesgado y que no le teme a la cámara.

Su disciplina deportiva es el arte marcial y demuestra ser un amante del contacto con la naturaleza y los animales, ya que constantemente comparte en su cuenta oficial de Instagram contenido relacionado.

Pese a que no tiene una relación muy estrecha con su madre, es un competidor muy familiar, debido a que considera a su abuela su verdadero soporte. A esto se le suma que recientemente se convirtió en padre, por lo que entró a La Ciudadela con el objetivo de brindarle a su pequeña un mejor futuro.

A través de las plataformas digitales ha recibido muchos mensajes de apoyo por parte de los ‘desafiólogos’, quienes lo han felicitado por su desempeño en el primer episodio de la producción de Caracol Televisión.

“Dios lo estaba preparando para el Desafío y él obedecía”, “los calisténicos haciendo siempre la diferencia”, “qué guapura”, "eres fuerte y guerrero, eres el campeón ❤ te amamos", "vamos con toda", "tú deberías ser el capitán", son algunos de los comentarios que se destacan.



¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.

