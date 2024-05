¿Tienen un sentenciado? Los hombres de Alpha responden si ya saben a quién se quieren enfrentar

Andrea Serna no desaprovecha la oportunidad de conocer sobre los planes que tendría Alpha en caso de poder definir al próximo sentenciado del ciclo en el Desafío, ya que cuentan con tres de sus hombres con chaleco, ante lo que Santi recalca que esta sería una decisión democrática y Francisco confiesa que sería una persona que es ocho años mayor que él.

Kratos entregó el chaleco en Alpha en el Desafío

La casa Alpha recibió a Kratos y él no titubeó al entregar el tercer chaleco del ciclo, pues los dos primeros los tienen Santi y Francisco: "Ustedes saben que no es fácil hacer esto. Las razones para enchalecar a Kevyn son evidentes: hablamos de probabilidades y lo hacemos con ustedes, tal como sucedió con una de nuestras chicas", dijo.

Luego sumó que respeta a los tres hombres y que quiere verlos entregar lo mejor de cada uno en el Box Negro.

Marlon se negó a una batalla ante Santi en el Desafío

Durante la llamada de Andrea Serna con los tres equipos en competencia, Marlon se refirió al "reto" que Santi le hizo desde la primera prueba del ciclo y él fue contundente con su respuesta. ¿Sería capaz de ponerse el chaleco él mismo?

"Ayer hablamos con el equipo que queremos ganar y no pienso caer en una guerra de egos porque no tengo nada personal en su contra. Creería que después me arrepentiría.. Iría al Box Negro y podría ser mi salida por un ego innecesario", expresó.

Después agregó que le gustaría verlo en un próximo Desafío de Capitanes y así poder demostrar las capacidades de cada uno.