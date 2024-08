Natalia le recuerda a Kevyn de qué depende que estén juntos por fuera del Desafío 2024

Después de entregarle el Chaleco de Sentencia a Glock, Natalia habla con Kevyn y le dice: “No sé qué tipo de cizaña te estén metiendo las chicas, pero a mí me gusta que estés tranquilo. Por algo me fijé en ti”.

Adicionalmente, recuerda sus palabras de la noche anterior, ya que él expresó sus deseos de seguir a su lado al salir del reality, dejando de lado a su actual pareja fuera de la Ciudadela: “Esperemos a ver si afuera te mantienes en tu misma decisión porque de eso depende”.

¿Se arrepiente? Natalia reflexiona sobre su relación con Kevyn y lo que pensarán los colombianos

Después de recibir el chaleco de sentencia, Natalia comenta con sus compañeros que le da paz pensar en que deja una huella en el Desafío como una de las mujeres que más sonríe.

Luego, dice que no le interesa si hablan mal o bien de ella, ya que de igual forma está recibiendo atención; adicionalmente, no se arrepiente de su relación con Kevyn porque ambos han sentido “cosas muy bonitas”.

Kevyn enfurece con su equipo por las críticas a Omega: “el error fue de nosotros”

Termina el Desafío de Sentencia y Servicios, sin embargo, los ánimos en los dos equipos siguen encendidos, especialmente en Beta, quienes aseguran que sus contrincantes salieron a la pista con la intención de lesionarlos.

Karoline asegura que Omega no sabe competir y que de nada les sirve enfocarse en el balón si a ellas las tratan con fuerza, por eso advierte que empezará a jugar sucio si esto se requiere, claramente molesta por lo sucedido en el Box Rojo.

Adicionalmente, Dickson agrega que Natalia y Karen no se tomaron la pista como debían y es entonces cuando Kevyn les responde furioso por lo que está escuchando: “a mí no me importa, no se deje llevar por las otras personas, el error fue de nosotros, hoy lo voy a decir, solo de nosotros”.

