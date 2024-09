Llegan los últimos Desafiantes de la Semana de esta edición: Una mujer arriba en un cosplay

Te puede interesar: Cómo votar por los desafiantes favoritos del público del Desafío 20 Años: Sigue este paso a paso

Primera dupla sentenciada de este ciclo del Desafío

Gracias a su triunfo en el Box Azul , el equipo Pibe tiene la oportunidad de elegir quiénes serán los primeros desafiantes que portarán el Chaleco de Sentencia en este nuevo ciclo, debido a esto tienen una discusión en la que hablan de sus alternativas.

Mientras que algunos mencionan a Sensei y a Darlyn como opción, otros dicen que Alejo no ha destacado en esta etapa y a Luisa se le ha hecho difícil también; sin embargo, los elegidos finalmente son Be y Natalia, que definitivamente tendrán que competir en el Box Negro.

Segunda dupla sentenciada del Desafío

La victoria del equipo Pibe en el Desafío de Sentencia y Servicios hace que estos participantes debatan por los nuevos portadores del chaleco, sin embargo, de forma unánime optan por Luisa y Alejo, quienes toman la noticia de la mejor manera posible, pues entienden la situación.

Tercera dupla sentenciada del Desafío

Como era de esperarse, Darlyn y Sensei son los nuevos sentenciados, ya que el equipo Pibe fue el ganador del Desafío de Sentencia y Bienestar, por lo cual la tensión corre a cuenta de Kevyn y su llegada a la casa Tino, en donde lo esperan para comentar sobre lo sucedido en el Box Rojo.

Ante esto, los desafiantes le hacen la claridad al guarda de seguridad sobre la opinión que tienen en su cambio de personalidad y la sorpresa que les ha dado en esta nueva etapa del reality de los colombianos.

El equipo Tino acorraló a Kevyn en el Desafío

Kevyn fue el elegido para ir a entregar el chaleco al equipo Tino, por lo cual aprovechó para hablar con sus rivales sobre lo sucedido en el Box Rojo, sin embargo, las cosas dieron un giro cuando las mujeres de esta escuadra le transmitieron un mensaje al participante, pues consideraron que ha cambiado mucho.

Luisa fue la apoderada y quien se apropió de la palabra para expresarle a Kevyn que piensan que Guajira ha dañado su buena energía y lo ha vuelto en una persona diferente hacia ellas, no obstante, él hizo la claridad de que esa decisión de alejarse fue algo personal y no impulsada por su dupla, recalcándoles que él las quiere, pero que no relacionen a la abogada con eso.