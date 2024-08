Kevyn se pregunta qué pensará la familia de su pareja por lo sucedido con Natalia en el Desafío

En una sincera conversación con Darlyn, Kevyn expresa que llegó al Desafío 20 años sin tener intenciones de conocer a otra persona que despertara su interés: “No quería que pasara nada porque tenía a mi personita afuera, maravillosa. No sé en qué momento pasó, fui hablando con Nati e intenté alejarme, pero empecé a sentir cosas que no estaba esperando”.

Por otra parte, se pregunta qué pensará la familia de su pareja fuera del Desafío y recalca que nunca quiso lastimarla o irrespetarla. Conoce qué le dijo la Capitana a su compañero de Beta.

Kevyn dice que le molestó que las mujeres de Beta hayan sentenciado a Natalia: Darlyn llora

Tras la incomodidad de Kevyn al ver que Natalia recibió el Chaleco de Sentencia, Hércules invita a sus compañeras a no dejarse llevar por sentimientos negativos: "¿Ustedes creen que a ellos les va a temblar la mano para enchalecarme? No".

Por otra parte, el guarda de seguridad dice: "No comparto la decisión, pero finalmente las mujeres eligen. Me disgustó un poco...obviamente no quería quedarme con eso. Se me va a pasar”, como una forma de desahogarse. Posteriormente, Darlyn comenta que se siente culpable porque ella puso el nombre de su rival en la prenda.

¿Se arrepiente? Natalia reflexiona sobre su relación con Kevyn y lo que pensarán los colombianos

Después de recibir el chaleco de sentencia, Natalia comenta con sus compañeros que le da paz pensar en que deja una huella en el Desafío como una de las mujeres que más sonríe.

Luego, dice que no le interesa si hablan mal o bien de ella, ya que de igual forma está recibiendo atención; adicionalmente, no se arrepiente de su relación con Kevyn porque ambos han sentido “cosas muy bonitas”.

