Karoline y Luisa sufren una dura caída, pero una de ellas no ayuda a la otra, ¿quién?

Las caídas se vuelven habituales durante esta pista del Box Rojo, el cual recibe por primera vez a las duplas que conforman el Ciclo Dorado del Desafío 2024, pues no solo es una prueba de contacto en la que esto es casi que obligatorio, sino que la lluvia hace que la barra de equilibrio esté muy resbalosa.

No obstante, Karoline y Luisa protagonizan una en la que no solo caen al tiempo, sino que las dos quedan golpeadas de la espalda. La participante del equipo Pibe es la primera que logra pararse, a pesar del dolor, y llega a las gradas, mientras que la integrante de la escuadra Tino se queda en el piso hasta ser retirada por el equipo médico.

Luisa opinó sobre las declaraciones de Alejo en el Desafío

Ante la incertidumbre de los fanáticos del reality de los colombianos, la eliminada en el inicio de la etapa con solo dos equipos quiso darle fin a todos los rumores y comentarios que se estaban generando con respecto a su cercanía con su compañero en Omega.

Luisa, a través de X, dio respuesta a lo que muchos estaban esperando: "No me gustó nunca Alejo. Nunca me insinuó nada, se comportó como un amigo y no porque sintiera algo por mí dentro del juego voy a dejar de ser su amiga".

Con esto, la eliminada del Desafío 20 Años recalcó que todo lo que sucedió entre ellos dentro de la Ciudadela fue respuesta a la amistad que allí formaron, algo con lo que el participante empezó a despertar sentimientos, ya que él mismo confesó que sentía la necesidad de proteger a una mujer, ya que tenía a su novia lejos.

Karoline convocó a Jerry como su pareja

Su comienzo en el deporte fue inesperado, empezó a salir con una chica barranquillera y estaba muy enamorado de ella sin importar que tuviera novio. Un día apareció el joven y era boxeador. Jerry tuvo que salir literalmente corriendo para evitarse un enfrentamiento. Luego decidió que la única manera de recuperar a la chica era demostrándole que tenía con qué defenderse y empezó a entrenar duro.

Cada día que pasaba en el gimnasio descubría que su cuerpo y su vida cambiaba. Se llenó de confianza y comenzaron las primeras peleas amateur o “muñequeras”, como dice Jerry. Después de meses de entreno entendió que vengarse del exnovio no era tan importante como encontrar su propio destino. Decidió entonces dedicarse de tiempo completo al gimnasio, convirtiéndose en entrenador personal. Tal vez se había demorado en descubrirlo, pero ese era su talento, tal vez su destino.

Su principal defecto es la sinceridad. Nunca calla lo que siente y muchas personas no están preparadas para escuchar las verdades. Hizo parte del Desafío Súper Regiones en 2019 cuando conformó el equipo de los Costeños, con el cual consiguió la victoria. Aceptó la propuesta de Karoline, quien estaba en lágrimas, por 60 millones de pesos.