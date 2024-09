Be se acerca a Natalia para hablar sobre ella: Están preocupados por su comportamiento

Ya que Natalia no tiene su característica sonrisa y se levanta un poco cortante con sus compañeros, Be decide acercarse a ella para preguntarle qué le está pasando y ayudarla a motivarse en un momento clave dentro del juego, pues tienen la oportunidad de ganar una de las pruebas y evitar otro ciclo perfecto de sus rivales.

Ante esta preocupación, la entrenadora online le dice a su dupla que no debe tomarse las cosas tan personales y que simplemente no tiene el mejor ánimo, ya que para ella no ha sido fácil afrontar tantas derrotas, castigos y falta de beneficios, dado que esto la debilita dentro del juego. A la vez, le exalta que eso no quiere decir que ella no entregará lo mejor de sí en los Boxes.

Natalia causó molestia en sus compañeros del equipo Tino

Los integrantes de la casa Tino se prepararon para cumplir con el castigo de cargar 350 bultos de 20 kilogramos de arena hasta el Box Amarillo. Pese a que al inicio todos demostraron tener las energías para cumplir con la penitencia en el Desafío 2024, con el paso del tiempo se creó un momento incómodo debido a la inequitativa distribución de las tareas.

Las primeras en referirse al tema fueron Luisa y Darlyn, quienes les dijo a Alejo y Be que consideraban injusto cómo todos se esforzaron por cumplir con la responsabilidad que les pusieron sus rivales mientras su colega se limitó a hacer lo mínimo.

Ante el inconveniente, el refuerzo de Natalia le pidió que le ayudara a hacer uno de los transportes en carretilla y, aunque colaboró con la actividad, se distrajo un poco y terminó ajustándose los zapatos deportivos.

Primera dupla sentenciada de este ciclo del Desafío

Gracias a su triunfo en el Box Azul, el equipo Pibe tuvo la oportunidad de elegir quiénes serán los primeros desafiantes que portarán el Chaleco de Sentencia en este nuevo ciclo, debido a esto tuvieron una discusión en la que hablaron de sus alternativas.

Mientras que algunos mencionaron a Sensei y a Darlyn como opción, otros dijeron que Alejo no ha destacado en esta etapa y a Luisa se le ha hecho difícil también; sin embargo, los elegidos finalmente fueron Be y Natalia, que definitivamente tendrán que competir en el Box Negro.