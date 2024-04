Alpha plantea una nueva estrategia en el Desafío 2024: Beba da un claro mensaje

Ya que las cosas no han salido como han querido, los integrantes de Alpha definen que deben mejorar su estrategia de juego en este Desafío 2024, por lo cual mencionan las fortalezas de todos. Ante esto, Beba les pide que no la dejen fuera de la ecuación y exalta que no bajará la cabeza en el Desafío a Muerte, ya que la única manera de que la saquen es con la cabeza en alto.

