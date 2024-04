Así se veía Gamboa, participante del Desafío 20 años, antes de su intervención en el rostro

Capítulo tras capítulo, el Desafío 20 años ha entretenido a los colombianos, con las pruebas y la convivencia. Lo cierto es que varios de los participantes han llamado la atención y en redes sociales ya motivan una gran cantidad de comentarios.

Sin duda, una de las deportistas de las que están pendientes los televidentes es Gamboa, quien entró originalmente a Gamma, pero debido a los primeros movimientos de Kevyn, resultó integrando a Omega, junto a otro de los participantes más comentados, Campanita.

Conoce más:Gamboa y Alejo del Desafío se dan un beso en la boca: ¿Es un reto o es por atracción?

Durante el primer capítulo habló acerca de su novia, una mujer de 45 años a la que conoció en un semáforo en Medellín, mientras que esperaba para pasar la calle, sobre el tema comentó: “Nos conocimos un viernes a las 10:30 p.m. en plena zona rosa del Poblado. Una camioneta blanca bajó el vidrio y ella me dijo 'Hola, me gustaría conocerte'".

Fue a partir de ese momento que empezaron a conocerse y poco después formalizaron su romance y se convirtieron en novias oficiales, “llevamos seis meses, diez días y cuatro horas", agregó en broma Gamboa mientras hablaba con sus compañeros.

Publicidad

¿Qué cirugía se realizó Gamboa?

En el capítulo 8, mientras los desafiantes de la casa rosada esperaban el llamado de Andrea Serna para poder competir en la tercera prueba del ciclo, se dio una conversación sobre las operaciones estéticas que quieren hacerse una vez salgan de la Ciudadela.

Publicidad

La participante agregó que en el pasado se inyectó ácido hialurónico en la mandíbula, pero quiere hacerlo nuevamente para verse más masculina; no obstante, los demás le aconsejaron no realizarse retoques en su rostro porque los resultados no suelen ser lo que se espera.

¿Cómo se veía Gamboa de niña?

La vida de la paisa sigue causando mucha curiosidad y a través de sus plataformas digitales compartió una tendencia en la que mostró diferentes instantáneas de su infancia y cómo fue creciendo poco a poco.

“Todavía sigo siendo inocente 😱”, escribió en el video que publicó durante la pandemia, hace casi cuatro años. Debido a su participación en el Desafío 2024, la publicación ha tomado importancia y los fanáticos que ha ganado no han dudado en comentar.

Publicidad

Y es que muchos han quedado completamente sorprendidos, pues sigue viéndose muy similar y lo único que ha cambiado es la forma en la que lleva su cabello, algo que sin duda han resaltado los internautas que siguen apreciando su ternura.

Publicidad

¿Quién es Gamboa, del Desafío XX?

Gamboa es de familia conservadora, salió de su casa a los 13 años porque sus padres no aceptaban su condición sexual. Estando afuera se convirtió en una mujer luchadora, disciplinada y aprendió a valerse por sí misma.

Estudió negocios internacionales, pero su gran pasión es estar detrás de una barra haciendo cócteles, disciplina que la llevó a ocupar un excelente cargo en una compañía reconocida de gaseosas, hoy en día es coordinadora de eventos masivos a nivel nacional, adicional tiene a cargo un grupo de bartenders en Medellín.

Te puede interesar:Gamboa cuenta que su novia le lleva 18 años y recuerda su historia: ¿amor a primera vista?

¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego?

Publicidad

Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.