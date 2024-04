Gamboa, del Desafío 2024, reveló cuál cirugía estética se haría: quiere "masculinizarse"

Desde los primeros capítulos del Desafío 20 años, Gamboa llamó la atención de los colombianos, pues demostró sus habilidades como competidora y les reveló a sus compañeras de Gamma la particular historia de amor con su novia, a quien conoció en un semáforo y que tiene 45 años.

Después, cuando Kevyn, el capitán de Beta ajustó los equipos, la envió a Omega y en esa escuadra ha gozado de una gran convivencia con sus compañeros, con quienes suele bromear constantemente, en especial por las ocurrencias de Campanita.

Mira también: Campanita se derrumbó entre lágrimas después de su participación en el Desafío de Sentencia y Hambre

En el capítulo 8, mientras los desafiantes de la casa rosada esperaban el llamado de Andrea Serna para poder competir en la tercera prueba del ciclo, se dio una conversación sobre las operaciones estéticas que quieren hacerse una vez salgan de la Ciudadela.

Gaspar fue la primera en mencionar que se sometería a una mamoplastia con el objetivo de aumentar un poco el tamaño de su pecho, pero no en gran medida; ante esto, Gamboa comentó que también quería operar su busto y dijo: “Me las voy a poner de 40”, haciendo referencia al tamaño del implante mamario.

Publicidad

Este comentario de la paisa de 27 años sorprendió a sus compañeros e incluso les causó gracia, pues pensaron que era una broma.

Te puede interesar: Desafío 20 años: Recuerda otras veces en las que los participantes se ayudaron durante las pruebas

Después, agregó que en el pasado se inyectó ácido hialurónico en la mandíbula, pero quiere hacerlo nuevamente para verse más masculina; no obstante, los demás le aconsejan no realizarse retoques en su rostro porque los resultados no suelen ser lo que se espera.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego?

Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.