Conoce al hijo de Madrid, del Desafío: Es un adolescente apasionado por el deporte

Madrid, quien llegó al Desafío 2024 tras ser convocada por Francisco, más allá de demostrar sus dotes en cuestiones de rendimiento, pues no en vano fue catalogada por los fanáticos como la 'Reina del aire', también aprovechó para hablar un poco sobre su hijo, de quien se siente muy orgullosa y no duda en presumirlo en sus redes sociales.

Hijo de Madrid, exparticipante del Desafío

Esta participante del reality de los colombianos fue madre cuando tenía 17 años, es decir, una adolescente, y el 29 de enero de 2010 dio a luz a Keane Soto Jiménez, quien actualmente tiene 14 años.

A través de sus redes, Madrid ha demostrado la gran relación que tienen, pues más allá de la maternidad también tienen un lazo de amistad, camaradería, confianza y apoyo, en el que ella entiende los cambios por los que atraviesa este joven y las diferentes etapas en las que ella está presente para él.

Por medio de una publicación, hecha en el cumpleaños de Keane, la compañera de Francisco expresó parte del enorme amor y agradecimiento que tiene por él: "Gracias por ser el niño de mis ojos, por ser tan educado, por hacerle caso a mamá, por siempre entenderme cuando no he podido, por aceptar mis sueños y vivirlos conmigo, por haber crecido a mi lado, se quedan cortas mis palabras con todo lo que pasa en mi cabeza, haz sido la bendición más grande mi negro bello".

Asimismo, el hijo de Madrid también es un apasionado por el deporte, pues en 2022 participó en su primer torneo de jiu jitsu, en el cual obtuvo una medalla. Cabe destacar que desde muy pequeño también ha entrenado fútbol.

En definitiva, la participante de los Desafíos 2021 y 2024 es una madre orgullosa, amorosa y entregada, quien a su vez se disfruta su maternidad y los momentos que puede experimentar con su hijo, con quien esporádicamente sube contenido, en el que suele reflexionar sobre su papel en su vida.

¿Madrid está embarazada de Galo?

Los comentarios por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, ya que muchos aseguraron que al tener un romance tan sólido es fácil imaginarse que podrían estar pensando en formalizar las cosas y agrandar la familia.

Sin embargo, esta información fue desmentida por la exparticipante, quien tomó los comentarios con excelente sentido del humor y hasta mostró la conversación de uno de sus admiradores.

“Todos en corto: Estás embarazada”, le dijo un fanático, a lo que ella contestó: “Literal, el DM lleno de ‘viene un Galito’, yo estuve así y era embarazo, pero no, es que me ha pasado anteriormente con el huevo, el pollo y el salmón que de tanto consumirlo ya casi no me pasa”, agregó.

