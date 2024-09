¿Cómo ha cambiado Olímpico a lo largo de los Desafíos en los que ha participado?

Olímpico es uno de los participantes más recordados del Desafío y también uno de los más queridos, pues, para muchos es de los mejores exponentes y esta es la razón por la que se ha lucido en cada una de las participaciones que ha tenido.

De hecho, esto también se ha convertido en un motivo de discusión, ya que muchos participantes del formato han querido enfrentarse con él y otros lo han tildado de “agrandado”, un ejemplo de ello es que en la edición del 2024 hubo una pelea a raíz de esto.

El atleta de 31 años fue eliminado del Desafío 2024 durante el capítulo 102 de la producción después de entrar a competir como el refuerzo de Karen, Semifinalista y excapitana de Alpha. La situación lo afectó bastante y los dos se mostraron muy tristes al respecto.

De hecho, en diferentes ocasiones, el deportista se disculpó con la joven por no poder llevarla más lejos en el reality de los colombianos, ya que no esperaba salir tan rápido y menos dependiendo de la puntería que fue el detalle en el que no tuvieron suerte.

A propósito de la participación del hombre en el programa, te mostramos cómo ha cambiado a través de los años, pues seis atrás ganó y empezó a ser reconocido por los televidentes, aunque ya había estado en unos Juegos Olímpicos.

Lo cierto es que en el 2018 su apariencia no era tan diferente a lo que es hoy en día, hizo parte de la región de los costeños y no tenía tantos tatuajes como en la actualidad. Después de enfrentarse a los mejores, se convirtió en el gran ganador de esta temporada.

Posteriormente fue llamado al Desafío 2021 en el que tuvo que medirse frente a frente con otras leyendas del reality de los colombianos: Ángel, Be, Jichi, Jerry, Mateo Carvajal, Tin y Gago. Allí se quedó con el mejor de los roles de capitanía y estuvo en competencia hasta que llegó a la Semifinal y quedó en el sexto puesto.

Finalmente hizo presencia en el Desafío 20 años, con más tatuajes y, claramente, también con experiencia en las pruebas y en el formato. Los halagos no se han hecho esperar, no solo por su físico, también por su calidad humana y las relaciones que formó en su equipo.

