Olímpico revela qué vio en Karen que lo hizo aceptar su invitación al Desafío 2024

Después de un duro Box Negro en el que se enfrentaron con Alejo, Luisa, Darlyn, Sensei, Be y Natalia, Olímpico y Karen resultaron eliminados, esto, a pesar de haber llegado de primeras y con ventaja al punto de definición.

Al parecer, a los integrantes del Equipo Pibe no se les facilitó el obstáculo en el que debían encestar unas esferas y por esta razón no lograron completar la pista, aunque sus compañeros intentaron ayudarlos y guiarlos.

En exclusiva con Caracoltv.com la atleta originaria de Girardot declara que está muy triste porque siente que aún podía dar mucho más, pero agrega también que “así suceden las cosas de Dios” y sabe que afuera la esperan momentos maravillosos.

Por su parte, Olímpico se disculpa con ella por no poder llevarla a la final o a una etapa más avanzada, además, manifiesta que se siente confundido y no entiende nada, no obstante, también agradece a Dios.

Karen explica por qué llamó a Olímpico como su refuerzo en el Desafío

Para la Semifinalista del reality de los colombianos, su refuerzo es un hombre muy amable y esto, sumado a su personalidad y calidad como ser humano tuvieron mucho que ver en las cualidades por las que lo invitó.

De la misma forma, Karen declara que aprendió bastante de él sobre el respeto y a medir las palabras, cómo no, a su vez agrega que en competencia es un gran estratega y verlo en ediciones pasadas la impulsa.

Olímpico halaga a Karen y dice qué vio en ella en el Desafío

Cuando es el turno de Olímpico en la entrevista, acepta que desde que empezó la producción él se convirtió en un televidente más y siempre le llamó la atención que la joven era muy sencilla, tenía potencial, corazón y ganas al salir a la pista, por eso no dudó al acompañarla en las pistas.

Para volver al Desafío tuvo que dejar a su familia, hijos y negocio, pero competir lo llena de alegría y ante el cuestionamiento por nunca haberlo visto de esta manera, Olímpico dice que es un ser humano normal que puede expresar felicidad o tristeza, como en este caso.

